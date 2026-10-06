Harry Kane, Hırvatistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. (Fotoğraf: AFP) ÇEKYA 3 MAÇTA PUAN ALAMADI Santi Denia yönetimindeki Çekya ise A Ligi'ndeki ilk 3 karşılaşmasını da kaybetti. Çekler ilk haftada Hırvatistan'a 2-1, ardından İngiltere'ye 2-0 mağlup oldu. Son olarak İspanya deplasmanına çıkan Çekya sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Çekya böylece ilk 3 haftada 2 gol atarken kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak grubun son sırasında kaldı.

İngiltere ilk Çekya karşılaşmasını deplasmanda 2-0 kazandı. (Fotoğraf: AFP) KANE 4 GOLLE ZİRVEYE ORTAK İngiltere'de gözler bir kez daha Harry Kane'in üzerinde olacak. UEFA verilerine göre İngiliz golcü ilk 3 haftada 4 gole ulaştı. Kane böylece Lamine Yamal, Michael Olise, Troy Parrott, Leo Walta ve Viktor Gyökeres ile gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu. Jude Bellingham ise Martin Odegaard ile 4'er asistle asist krallığında zirveyi paylaşıyor.

Anthony Gordon ve Harry Kane, Prag'daki ilk maçta İngiltere'nin gollerini attı. (Fotoğraf: REUTERS) İNGİLTERE ÇEYREK FİNAL YARIŞINDA AVANTAJ PEŞİNDE A Ligi 3. Grup'ta İspanya ilk 3 maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alırken Hırvatistan 3 puanla üçüncü, Çekya ise puansız olarak son sırada bulunuyor. İngiltere, Çekya'yı mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak ve grubun ilk iki sırasında yer alma yarışında önemli bir avantaj elde edecek.