Uluslar Ligi: İngiltere - Çekya maçı A Spor CANLI İZLE
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 4. hafta İngiltere-Çekya mücadelesine sahne olacak. Son maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken İngiltere, Wembley'de kazanarak çeyrek final yarışındaki avantajını güçlendirmek istiyor. İlk 3 maçından puan çıkaramayan Çekya ise kötü gidişata Londra'da son vermenin peşinde olacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kritik maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'yı Wembley'de ağırlıyor. Kritik karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
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İngiltere - Çekya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İNGİLİZLER MAĞLUP BAŞLADI
Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ne İspanya karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle başladı. İngilizler ikinci haftada Çekya'yı Prag'da 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiltere, üçüncü karşılaşmasında ise Hırvatistan deplasmanında tarihi bir sonuca imza attı ve rakibini 7-0 yendi. HHarry Kane ve Bukayo Saka'nın ikişer gol attığı karşılaşmada Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers da fileleri havalandırdı. Böylece İngiltere 3 maç sonunda 6 puana ulaştı ve İspanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.
İLK MAÇTA İNGİLTERE 2-0 KAZANDI
İngiltere ile Çekya, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Prag'da karşı karşıya geldi. Çekya'da Pavel Sulc'un 25. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynayan ev sahibi karşısında İngiltere ikinci yarıda sonuca gitti. Anthony Gordon 47. dakikada İngiltere'yi öne geçirirken Harry Kane 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mücadele İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ÇEKYA 3 MAÇTA PUAN ALAMADI
Santi Denia yönetimindeki Çekya ise A Ligi'ndeki ilk 3 karşılaşmasını da kaybetti. Çekler ilk haftada Hırvatistan'a 2-1, ardından İngiltere'ye 2-0 mağlup oldu. Son olarak İspanya deplasmanına çıkan Çekya sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Çekya böylece ilk 3 haftada 2 gol atarken kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak grubun son sırasında kaldı.
KANE 4 GOLLE ZİRVEYE ORTAK
İngiltere'de gözler bir kez daha Harry Kane'in üzerinde olacak. UEFA verilerine göre İngiliz golcü ilk 3 haftada 4 gole ulaştı. Kane böylece Lamine Yamal, Michael Olise, Troy Parrott, Leo Walta ve Viktor Gyökeres ile gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu. Jude Bellingham ise Martin Odegaard ile 4'er asistle asist krallığında zirveyi paylaşıyor.
İNGİLTERE ÇEYREK FİNAL YARIŞINDA AVANTAJ PEŞİNDE
A Ligi 3. Grup'ta İspanya ilk 3 maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alırken Hırvatistan 3 puanla üçüncü, Çekya ise puansız olarak son sırada bulunuyor. İngiltere, Çekya'yı mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak ve grubun ilk iki sırasında yer alma yarışında önemli bir avantaj elde edecek.
WEMBLEY'DE OYNANACAK
İngiltere-Çekya karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Zorlu randevuyu Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ve Rogier Honig yapacak.
MAÇ BİLGİLERİ
İngiltere - Çekya
Tarih: 6 Ekim 2026 Salı
Saat: 21.45
Stat: Wembley
Hakem: Serdar Gözübüyük
Yayın: A Spor