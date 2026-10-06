Uluslar Ligi: Hırvatistan - İspanya maçı A Haber CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta 4. hafta Hırvatistan-İspanya mücadelesine sahne olacak. İlk 3 maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan İspanya, Split deplasmanında serisini sürdürmek isterken Hırvatistan, İngiltere karşısında aldığı tarihi 7-0'lık yenilginin ardından toparlanmayı hedefleyecek. Poljud Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Haber'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Lider İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a konuk oluyor. Split'teki mücadele 21.45'te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.
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Hırvatistan - İspanya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İSPANYA 3'TE 3 YAPTI
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptı. İlk hafta İngiltere'yi Wembley'de 3-2 mağlup eden İspanyollar, ardından Hırvatistan'ı 4-1 geçti. Son olarak Çekya karşısında 3-1 kazanan İspanya, 3 maç sonunda 9 puana ulaştı. İspanya bu süreçte 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Son Çekya karşılaşmasında Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Merino fileleri havalandırdı.
HIRVATİSTAN TARİHİ YENİLGİNİN ARDINDAN SAHADA
Hırvatistan ise ilk 3 haftada 3 puan topladı. Slaven Bilic'in öğrencileri ilk karşılaşmada Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ardından İspanya'ya 4-1 kaybeden Hırvatlar, üçüncü haftada İngiltere karşısında çok ağır bir yenilgi yaşadı. İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederken bu sonuç Hırvatistan Milli Takımı tarihinin en farklı yenilgisi oldu. Hırvatistan ilk 3 maçta 3 gol atıp 12 gol yedi.
İLK MAÇI İSPANYA 4-1 KAZANDI
İki takım Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül'de Sevilla'da karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Lamine Yamal 2 gol atarken Marc Pubill ve Nico Williams da skora katkı verdi. Hırvatistan'ın tek golünü Dion Beljo kaydetti. Hırvatistan'ın İspanya karşısındaki son galibiyeti ise Kasım 2018'de oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında geldi. Hırvatlar o mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.
YAMAL 4 GOLLE ÖNE ÇIKTI
İspanya'nın hücumdaki en dikkat çekici ismi Lamine Yamal oldu.
Yıldız futbolcu İngiltere karşısında bir kez, Hırvatistan karşısında iki kez ve Çekya maçında bir kez fileleri havalandırarak ilk 3 haftada 4 gole ulaştı. İspanya'da Ferran Torres ise sol ayak bileğindeki sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Carlos Espi, Torres'in yerine milli takım kadrosuna çağrıldı.
İSPANYA 1 PUANLA ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEYECEK
İspanya 3 maç sonunda 9 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. İngiltere 6 puanla ikinci, Hırvatistan 3 puanla üçüncü ve Çekya puansız olarak dördüncü sırada.
İspanya'nın Hırvatistan karşısında en az 1 puan alması halinde ilk iki sırada yer alması matematiksel olarak kesinleşecek ve çeyrek final bileti garanti altına alınacak.
HAKEM ERIK LAMBRECHTS
Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Erik Lambrechts yönetecek. Lambrechts'in yardımcılıklarını Jo de Weirdt ile Kevin Monteny üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi Bram Van Driessche olacak.
MAÇ BİLGİLERİ
Tarih: 6 Ekim 2026 Salı
Saat: 21.45
Stat: Poljud Stadı, Split
Hakem: Erik Lambrechts
Yayın: A Haber