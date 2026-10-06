İspanya grup aşamasındaki ilk 3 maçında 10 gol kaydetti. (Fotoğraf: AFP) İLK MAÇI İSPANYA 4-1 KAZANDI İki takım Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül'de Sevilla'da karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Lamine Yamal 2 gol atarken Marc Pubill ve Nico Williams da skora katkı verdi. Hırvatistan'ın tek golünü Dion Beljo kaydetti. Hırvatistan'ın İspanya karşısındaki son galibiyeti ise Kasım 2018'de oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasında geldi. Hırvatlar o mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Hırvatistan son karşılaşmasında İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu. (Fotoğraf: AFP) YAMAL 4 GOLLE ÖNE ÇIKTI İspanya'nın hücumdaki en dikkat çekici ismi Lamine Yamal oldu.

Yıldız futbolcu İngiltere karşısında bir kez, Hırvatistan karşısında iki kez ve Çekya maçında bir kez fileleri havalandırarak ilk 3 haftada 4 gole ulaştı. İspanya'da Ferran Torres ise sol ayak bileğindeki sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Carlos Espi, Torres'in yerine milli takım kadrosuna çağrıldı.