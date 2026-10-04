Yunanistan - Almanya Uluslar Ligi maçı a2 CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Yunanistan ile Almanya kozlarını paylaşıyor. 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Yunanistan, 4 puanla üçüncü sıradaki Almanya'yı Selanik'te ağırlıyor. İki takımın mücadelesi saat 21.45'ten itibaren a2 ekranlarından yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Yunanistan ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Uluslar Ligi'ndeki kritik mücadele Selanik'te oynanacak ve a2'den canlı yayınlanıyor.
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Yunanistan - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
YUNANİSTAN LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR
Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Ivan Jovanovic'in öğrencileri, 4. hafta öncesinde grubun zirvesinde yer alıyor.
Hollanda 5 puanla ikinci sırada bulunurken Almanya 4 puanla üçüncü basamakta. Henüz puan alamayan Sırbistan ise grubun son sırasında yer alıyor.
Yunanistan'ın Almanya'yı mağlup etmesi halinde puanı 10'a yükselecek ve rakibiyle arasındaki fark 6'ya çıkacak. Almanya'nın kazanması durumunda ise iki takım 7 puanda eşitlenecek.
İLK MAÇI YUNANİSTAN KAZANDI
İki takım bu sezonki ilk randevularında 27 Eylül'de Augsburg'da karşı karşıya geldi. Yunanistan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın tek golünü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis kaydetti. Yunanistan böylece Almanya deplasmanından kritik 3 puanla dönerken Jürgen Klopp da Almanya'nın başındaki ilk iç saha maçından yenilgiyle ayrıldı.
YUNANİSTAN 3 MAÇTA YENİLMEDİ
Yunanistan turnuvaya Sırbistan deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Ardından Almanya'yı 1-0 mağlup eden Jovanovic'in ekibi, üçüncü karşılaşmasında Hollanda ile 2-2 berabere kaldı.
İlk 3 maçında yenilgi yaşamayan Yunanistan, Almanya karşısında da serisini sürdürerek zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor.
ALMANYA SON MAÇTA KAZANDI
Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise Uluslar Ligi'ne Hollanda deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Panzerler ikinci maçında Yunanistan'a sahasında 1-0 mağlup oldu.
Almanya, üçüncü karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 yenerek Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Tom Bischof 39. dakikada takımını öne geçirirken Florian Wirtz 61. dakikada skoru belirledi. Alınan galibiyet Selanik deplasmanı öncesinde Almanlara moral verdi.
İKİ TAKIMIN DEĞERİ 900 MİLYON EURO
2026/27 sezonu verilerine göre Yunanistan Milli Takımı'nın toplam kadro değeri 169 milyon 700 bin euro seviyesinde bulunuyor. Almanya'nın kadro değeri ise 730 milyon 300 bin euro.
Böylece iki takımın toplam değeri 900 milyon euroya ulaşıyor. Almanya ile Yunanistan arasındaki kadro değeri farkı ise 560 milyon 600 bin euro.
TARİHİ REKABETTE ALMANYA ÜSTÜN
UEFA verilerine göre iki takım bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Almanya bu maçların 7'sini kazanırken Yunanistan 1 kez galip geldi, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Almanya rakibine karşı 23 gol kaydederken Yunanistan 11 kez fileleri havalandırdı. Yunanistan'ın rekabetteki tek galibiyeti ise 27 Eylül'de oynanan ve 1-0 sona eren UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında geldi.
KADROLAR
Yunanistan: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas, Triantafyllos Tsapras, Konstantinos Koulierakis, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos, Dimitrios Kourbelis, Dimitris Pelkas, Thanasis Androutsos, Christos Mouzakitis, Christos Zafeiris, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Konstantinos Karetsas, Alexandros Kyziridis.
Almanya: Jonas Urbig, Finn Dahmen, Noah Atubolu, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Finn Jeltsch, Philipp Treu, Ridle Baku, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Aleksandar Pavlovic, Yannik Engelhardt, Said El Mala, Tom Bischof, Mika Baur, Lennart Karl, Florian Wirtz, Bambase Conte, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Derry Scherhant, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.