Yunanistan, iki takım arasındaki ilk Uluslar Ligi maçını 1-0 kazandı. (Fotoğraf: EPA)

ALMANYA SON MAÇTA KAZANDI

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise Uluslar Ligi'ne Hollanda deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Panzerler ikinci maçında Yunanistan'a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Almanya, üçüncü karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 yenerek Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Tom Bischof 39. dakikada takımını öne geçirirken Florian Wirtz 61. dakikada skoru belirledi. Alınan galibiyet Selanik deplasmanı öncesinde Almanlara moral verdi.

İKİ TAKIMIN DEĞERİ 900 MİLYON EURO

2026/27 sezonu verilerine göre Yunanistan Milli Takımı'nın toplam kadro değeri 169 milyon 700 bin euro seviyesinde bulunuyor. Almanya'nın kadro değeri ise 730 milyon 300 bin euro.

Böylece iki takımın toplam değeri 900 milyon euroya ulaşıyor. Almanya ile Yunanistan arasındaki kadro değeri farkı ise 560 milyon 600 bin euro.