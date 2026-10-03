Liderlik için kıyasıya kapışma! İsviçre - Slovenya Uluslar Ligi maçı A Spor CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İsviçre ile Slovenya karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki resmi rekabette İsviçre üstün durumda bulunurken, taraflar Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçlarına çıkacak. Thermoplan Arena'da oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak ve takvim.com.tr üzerinden de canlı izlenebilecek.
Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Slovenya kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu randevudan kazanarak ayrılmak ve 3 puanın sahibi olmak istiyor.
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İsviçre - Slovenya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İsviçre ile Slovenya bugüne kadar hazırlık maçları hariç 8 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İsviçre 4, Slovenya 2 galibiyet alırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. İsviçre söz konusu maçlarda 11 gol atarken Slovenya 6 kez fileleri havalandırdı.
SON İKİ RESMİ MAÇTA İSVİÇRE ÜSTÜN
İki ülke arasındaki son iki resmi karşılaşma 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynandı. İsviçre, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanırken Slovenya'daki karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece İsviçre, rakibine karşı oynadığı son iki resmi maçta gol yemedi.
8 RESMİ MAÇTA 4 İSVİÇRE GALİBİYETİ
İki takım daha önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de karşılaştı. İsviçre, 2015'te oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme maçını 3-2 kazanırken Slovenya, 2014'teki mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. 2014 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki iki karşılaşmayı ise İsviçre 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. 2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovenya İsviçre deplasmanında 1-0 galip gelirken, Slovenya'daki maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.
İSVİÇRE İKİDE İKİ YAPTI
İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmada İskoçya'ya konuk olan İsviçre, bu mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İsviçre böylece ilk iki maçını kazanırken rakip filelere 6 gol gönderdi ve kalesini gole kapattı.
SLOVENYA 4 PUANLA BAŞLADI
Slovenya ise gruptaki ilk maçında İskoçya ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmada Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Slovenya, mücadeleyi 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Slovenya, ilk iki haftada 4 puan toplarken rakiplerine gol şansı vermedi.
4. HAFTA SONRASI FİKSTÜR
İsviçre, Slovenya karşılaşmasının ardından 6 Ekim'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. 13 Kasım'da Slovenya deplasmanına çıkacak olan İsviçre, grup aşamasındaki son maçında 16 Kasım'da İskoçya'yı ağırlayacak. Slovenya ise 6 Ekim'de İskoçya deplasmanına gidecek. 13 Kasım'da İsviçre'yi konuk edecek olan Slovenler, 16 Kasım'da Kuzey Makedonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.