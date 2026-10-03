Uluslar Ligi 'nde İsviçre ve Slovenya kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu randevudan kazanarak ayrılmak ve 3 puanın sahibi olmak istiyor.

İki takım daha önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de karşılaştı. İsviçre, 2015'te oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme maçını 3-2 kazanırken Slovenya, 2014'teki mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. 2014 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki iki karşılaşmayı ise İsviçre 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. 2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovenya İsviçre deplasmanında 1-0 galip gelirken, Slovenya'daki maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.

İki ülke arasındaki son iki resmi karşılaşma 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynandı. İsviçre, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanırken Slovenya'daki karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece İsviçre, rakibine karşı oynadığı son iki resmi maçta gol yemedi.

İsviçre ile Slovenya bugüne kadar hazırlık maçları hariç 8 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İsviçre 4, Slovenya 2 galibiyet alırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. İsviçre söz konusu maçlarda 11 gol atarken Slovenya 6 kez fileleri havalandırdı.

İSVİÇRE İKİDE İKİ YAPTI

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmada İskoçya'ya konuk olan İsviçre, bu mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İsviçre böylece ilk iki maçını kazanırken rakip filelere 6 gol gönderdi ve kalesini gole kapattı.

SLOVENYA 4 PUANLA BAŞLADI

Slovenya ise gruptaki ilk maçında İskoçya ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmada Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Slovenya, mücadeleyi 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Slovenya, ilk iki haftada 4 puan toplarken rakiplerine gol şansı vermedi.