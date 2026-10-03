Uluslar Ligi'nde zirve hesabı! İspanya - Çekya A Haber CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Çekya karşı karşıya gelecek. İspanya kayıpsız yürüyüşüne devam etmek, Çekler ise ilk galibiyetini almak amacında. Oviedo’daki Nuevo Carlos Tartiere Stadı’nda oynanacak ve 21.45'ten itibaren A Haber'den canlı yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
İspanya ile Çekya Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun iki köklü ekolünü karşı karşıya getirecek zorlu randevu A Haber'den canlı yayınlanacak.
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İspanya - Çekya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
7 MAÇTA KARŞILAŞTILAR
İspanya ile Çekya bugüne kadar hazırlık maçları hariç 7 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İspanya 5 kez kazanırken 2 maç beraberlikle sona erdi. Çekya ise rakibini resmi maçlarda henüz mağlup edemedi.
İspanya bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken Çekya 3 kez fileleri havalandırdı.
SON İKİ MAÇ ULUSLAR LİGİ'NDE
İspanya ile Çekya arasındaki son iki resmi karşılaşma 2022 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı.
Çekya'nın ev sahipliği yaptığı ilk mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İspanya'daki rövanşta ise ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Böylece İspanya, iki ülke arasındaki son resmi randevuda rakibine gol şansı tanımadan kazandı.
ÇEKYA'NIN İSPANYA'YA KARŞI GALİBİYETİ YOK
İki takım Avrupa Şampiyonası ve eleme müsabakalarında da birçok kez karşı karşıya geldi.
İspanya, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadeleyi 1-0 kazandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki iki karşılaşmada da üstün olan İspanyollar, sahasında 2-1, deplasmanda ise 2-0 galip geldi.
1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan iki maçtan biri 0-0 sona ererken diğer karşılaşmayı İspanya 1-0 kazandı.
İSPANYA İKİDE İKİYLE BAŞLADI
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
İkinci karşılaşmada Hırvatistan'ı konuk eden İspanyollar, bu mücadeleden de 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İspanya, Çekya maçının ardından 4. haftada 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak olan İspanyollar, grup aşamasını 15 Kasım'daki İngiltere karşılaşmasıyla tamamlayacak.
ÇEKYA İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Çekya ise Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
İkinci haftada İngiltere'yi konuk eden Çekya, karşılaşmayı 2-0 kaybetti.
Çekya, İspanya mücadelesinin ardından 6 Ekim'de İngiltere deplasmanına gidecek. 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak olan Çekler, 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak.
İSPANYA
Kaleciler: David Raya, Josep Martinez, Unai Simon.
Savunma: Dean Huijsen, Robin Le Normand, Ivan Fresneda, Fran Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
Orta saha: Mikel Merino, Victor Munoz, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Dani Olmo, Alex Baena, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri.
Forvet: Yeremy Pino, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal
ÇEKYA
Kaleciler: Matej Kovar, Lukas Hornicek, Antonin Kinsky.
Savunma: Ondrej Kricfalusi, Ondrej Zmrzly, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Matej Radosta, Michal Sacek.
Orta saha: Jiri Slama, Michal Sadilek, Lukas Cerv, Lukas Ambros, Martin Subert, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Kral.
Forvet: Ryan Naderi, Adam Hlozek, Daniel Vasulin, Ondrej Lingr.