Çekya, İspanya'ya karşı oynadığı 7 resmi karşılaşmada henüz galibiyet alamadı. (Fotoğraf: EPA)

ÇEKYA'NIN İSPANYA'YA KARŞI GALİBİYETİ YOK

İki takım Avrupa Şampiyonası ve eleme müsabakalarında da birçok kez karşı karşıya geldi.

İspanya, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadeleyi 1-0 kazandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki iki karşılaşmada da üstün olan İspanyollar, sahasında 2-1, deplasmanda ise 2-0 galip geldi.

1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan iki maçtan biri 0-0 sona ererken diğer karşılaşmayı İspanya 1-0 kazandı.