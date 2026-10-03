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Uluslar Ligi'nde zirve hesabı! İspanya - Çekya A Haber CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Çekya karşı karşıya gelecek. İspanya kayıpsız yürüyüşüne devam etmek, Çekler ise ilk galibiyetini almak amacında. Oviedo’daki Nuevo Carlos Tartiere Stadı’nda oynanacak ve 21.45'ten itibaren A Haber'den canlı yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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Uluslar Ligi'nde zirve hesabı! İspanya - Çekya A Haber CANLI İZLE

İspanya ile Çekya Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun iki köklü ekolünü karşı karşıya getirecek zorlu randevu A Haber'den canlı yayınlanacak.

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İspanya - Çekya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İki ülke hazırlık maçları hariç bugüne kadar 7 resmi karşılaşmada mücadele etti. (Fotoğraf: EPA)İki ülke hazırlık maçları hariç bugüne kadar 7 resmi karşılaşmada mücadele etti. (Fotoğraf: EPA)

7 MAÇTA KARŞILAŞTILAR

İspanya ile Çekya bugüne kadar hazırlık maçları hariç 7 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İspanya 5 kez kazanırken 2 maç beraberlikle sona erdi. Çekya ise rakibini resmi maçlarda henüz mağlup edemedi.

İspanya bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken Çekya 3 kez fileleri havalandırdı.

İspanya, Çekya karşısındaki resmi maçlarda 5 galibiyet elde etti. (Fotoğraf: EPA)İspanya, Çekya karşısındaki resmi maçlarda 5 galibiyet elde etti. (Fotoğraf: EPA)

SON İKİ MAÇ ULUSLAR LİGİ'NDE

İspanya ile Çekya arasındaki son iki resmi karşılaşma 2022 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı.

Çekya'nın ev sahipliği yaptığı ilk mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İspanya'daki rövanşta ise ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylece İspanya, iki ülke arasındaki son resmi randevuda rakibine gol şansı tanımadan kazandı.

Çekya, İspanya'ya karşı oynadığı 7 resmi karşılaşmada henüz galibiyet alamadı. (Fotoğraf: EPA)Çekya, İspanya'ya karşı oynadığı 7 resmi karşılaşmada henüz galibiyet alamadı. (Fotoğraf: EPA)

ÇEKYA'NIN İSPANYA'YA KARŞI GALİBİYETİ YOK

İki takım Avrupa Şampiyonası ve eleme müsabakalarında da birçok kez karşı karşıya geldi.

İspanya, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadeleyi 1-0 kazandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki iki karşılaşmada da üstün olan İspanyollar, sahasında 2-1, deplasmanda ise 2-0 galip geldi.

1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan iki maçtan biri 0-0 sona ererken diğer karşılaşmayı İspanya 1-0 kazandı.

İspanya, Çekya karşısındaki 7 resmi maçta 10 gol kaydetti. (Fotoğraf EPA)İspanya, Çekya karşısındaki 7 resmi maçta 10 gol kaydetti. (Fotoğraf EPA)

İSPANYA İKİDE İKİYLE BAŞLADI

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada Hırvatistan'ı konuk eden İspanyollar, bu mücadeleden de 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya, Çekya maçının ardından 4. haftada 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak olan İspanyollar, grup aşamasını 15 Kasım'daki İngiltere karşılaşmasıyla tamamlayacak.

İspanya, 4. haftada Hırvatistan deplasmanına çıkacak. (Fotoğraf: AFP)İspanya, 4. haftada Hırvatistan deplasmanına çıkacak. (Fotoğraf: AFP)

ÇEKYA İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Çekya ise Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

İkinci haftada İngiltere'yi konuk eden Çekya, karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Çekya, İspanya mücadelesinin ardından 6 Ekim'de İngiltere deplasmanına gidecek. 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak olan Çekler, 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak.

Çekya'nın 4. haftadaki rakibi deplasmanda İngiltere olacak. (Fotoğraf: EPA)Çekya'nın 4. haftadaki rakibi deplasmanda İngiltere olacak. (Fotoğraf: EPA)

İSPANYA

Kaleciler: David Raya, Josep Martinez, Unai Simon.

Savunma: Dean Huijsen, Robin Le Normand, Ivan Fresneda, Fran Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Orta saha: Mikel Merino, Victor Munoz, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Dani Olmo, Alex Baena, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri.

Forvet: Yeremy Pino, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

ÇEKYA

Kaleciler: Matej Kovar, Lukas Hornicek, Antonin Kinsky.

Savunma: Ondrej Kricfalusi, Ondrej Zmrzly, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Matej Radosta, Michal Sacek.

Orta saha: Jiri Slama, Michal Sadilek, Lukas Cerv, Lukas Ambros, Martin Subert, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Kral.

Forvet: Ryan Naderi, Adam Hlozek, Daniel Vasulin, Ondrej Lingr.

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