A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk 3 maç sonunda puan alamayan Türkiye'de İtalyan teknik adam, futbolcularını suçlamadığını söyledi. Montella, tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına da yanıt verdi. Karşılaşmayı değerlendiren Montella, takımın mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor" ifadelerini kullandı. Montella, A Ligi'nde mücadele etmenin önemine de değinerek, "A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz" dedi. Vincenzo Montella: Eleştirilere kulak asmıyorum

Vincenzo Montella futbolu iyi bildiğini söyledi (Fotoğraf: AA)



"FUTBOLCULARI SUÇLAMANIN BİR MANASI YOK"

Türkiye'nin ilk 3 maç sonunda puan alamamasıyla ilgili soruya yanıt veren Montella, sorumluluğu oyuncuların üzerine yüklemedi.

"Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum" diyen Montella, takımın gelişmeye devam edeceğini söyledi. "BİR REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDU"

Montella, İtalya karşılaşmasının ilk yarısındaki performansa da değindi. İtalyan teknik adam, "Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün" sözlerini kullandı. Montella ayrıca, "Bu seviyede hata yapamazsınız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularım reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz" dedi.