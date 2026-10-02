Montella 3-0'lık mağlubiyet sonrası kendini övdü: Futbolu çok iyi bilirim
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçının ardından konuştu. İlk 3 karşılaşmada puan alamayan Türkiye’de futbolcularını savunan İtalyan teknik adam, “A Ligi’nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir” derken istifa tezahüratlarına da yanıt verdi. Ayrıca futbolu çok iyi bildiğini söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk 3 maç sonunda puan alamayan Türkiye'de İtalyan teknik adam, futbolcularını suçlamadığını söyledi. Montella, tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına da yanıt verdi.
Karşılaşmayı değerlendiren Montella, takımın mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor" ifadelerini kullandı. Montella, A Ligi'nde mücadele etmenin önemine de değinerek, "A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz" dedi.Vincenzo Montella: Eleştirilere kulak asmıyorum
"FUTBOLCULARI SUÇLAMANIN BİR MANASI YOK"
Türkiye'nin ilk 3 maç sonunda puan alamamasıyla ilgili soruya yanıt veren Montella, sorumluluğu oyuncuların üzerine yüklemedi.
"Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum" diyen Montella, takımın gelişmeye devam edeceğini söyledi.
"BİR REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDU"
Montella, İtalya karşılaşmasının ilk yarısındaki performansa da değindi. İtalyan teknik adam, "Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün" sözlerini kullandı.
Montella ayrıca, "Bu seviyede hata yapamazsınız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularım reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz" dedi.
"A LİGİ'NDE OLMAK SUÇ DEĞİL, AYRICALIK"
Türkiye'nin A Ligi'ndeki mücadelesinin gelişim açısından önemli olduğunu vurgulayan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye."
İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANIT
Montella, tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarıyla ilgili de konuştu. İtalyan teknik adam, "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi" dedi.Eleştirilere şu aşamada odaklanmak istemediğini söyleyen Montella, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık" ifadelerini kullandı.
"TAKIMLA GURUR DUYUYORUZ"
Montella, Belçika karşılaşmasındaki oyunu değerlendirirken rakip ceza sahasındaki etkinliğe dikkat çekti. "Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Kurguları yapan, sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Yapmaya çalıştıklarını görünce gurur duyuyoruz" dedi.
Montella, "Bazen belirli detaylarda rakip üstün olabiliyor. Belki de son kararları daha net verebilirsek farklı bir skor da alabilirdik. Maalesef böyle oldu. Rakipler bu konuda daha üstündü" sözlerini kullandı.
"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
Taraftarların tepkilerine de değinen Montella, beklentilerin son yıllarda yükseldiğini söyledi. "Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini paylaşabilir. Çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım" diyen İtalyan teknik adam, görevine odaklandığını belirtti. Montella, "Ben futbolu çok iyi bilirim. Daha iyi hazırlanacağız. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER CEZALI
Montella, Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesine ilişkin de konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Çok üzgünüz Barış Alper ve Arda cezalı olduğu için. İkisi de takımımız için çok önemli. Kalan futbolcularla devam edeceğiz. Birçoğu bu seviyede ilk defa oynuyor. Pes etmek yok. Sorumluluk içindeyiz, ülkemizi temsil ediyoruz. En iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Motivasyonumuz çok yüksek. Sonuç sizden yana olmadığında futbolcular üzgün olabilir ama başları dik olsun, iyi mücadele ettiler" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.