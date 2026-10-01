UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan arasındaki mücadele Allianz Arena'da oynandı. Karşılaşmada iki takım da gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Almanya ilk iki maçta aldığı 1 puanın ardından çıkış aradı. Sırbistan ise oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

anzerler ev sahibi olduğu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardılar. (Foto: Reuters) PANZERLER HATA YAPMADI Almanya, Sırbistan'ı 2-0 yendi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 3. hafta heyecanında dev bir karşılaşma geride kaldı. Turkuvaz Medya çatısı altında A Haber TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşan mücadelede Almanya, kendi sahasında Sırbistan'ı konuk etti. Kendi seyircisi önünde oyuna ağırlığını koyan Alman milli takımı, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirdi. PERDEYİ BISCHOF AÇTI, WIRTZ NOKTAYI KOYDU Karşılaşmaya hızlı başlayan Panzerler, aradığı golü 39. dakikada buldu. Gelişen organize atakta fileleri havalandıran Tom Bischof, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan ev sahibi ekip, 61. dakikada genç yıldızı Florian Wirtz'in şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Almanya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.