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Grubumuzda dev düello! Fransa - İtalya A Spor CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli takımımızın Belçika ile oynayacağı karşılaşmayla aynı saatte 21.45'te Fransa ile İtalya kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu randevu A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Grubumuzda dev düello! Fransa - İtalya A Spor CANLI İZLE

Fransa ile İtalya, Uluslar Ligi'nin 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmada Gil Manzano düdük çalacak.

A Spor CANLI YAYIN

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Fransa - İtalya karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Fransa ilk maçında Türkiye'yi 1-0 yendiFransa ilk maçında Türkiye'yi 1-0 yendi

FRANSA - İTALYA'DA BÜYÜK DENGE! 13 RESMİ MAÇTA 5-5

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta karşı karşıya gelecek Fransa ile İtalya arasındaki rekabet dikkat çekiyor. İki ülkenin karşılaşmalarından hazırlık maçları çıkarıldığında geriye kalan 13 resmi mücadelede taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Fransa ile İtalya 5'er galibiyet alırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol sayısında ise Fransa'nın 20-19'luk çok küçük bir üstünlüğü bulunuyor.

İtalya ilk maçında Belçika'ya 2-0 yenildiİtalya ilk maçında Belçika'ya 2-0 yenildi

FİNALLERDE UNUTULMAZ HESAPLAŞMALAR

Fransa ile İtalya arasındaki rekabette iki büyük final de futbol tarihine geçti. EURO 2000 finalinde Fransa, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadeleyi uzatmalarda 2-1 kazanarak kupaya uzandı. 2006 Dünya Kupası finalinde ise 120 dakika 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kuran İtalya dünya şampiyonu oldu. 1998 Dünya Kupası çeyrek finalinde ise 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı serisini 4-3 kazanan taraf Fransa'ydı.

Fransa ikinci maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ettiFransa ikinci maçında Belçika'yı 1-0 mağlup etti

SON İKİ MAÇTA DEPLASMAN TAKIMLARI GÜLDÜ

Rekabetin son iki resmi karşılaşması 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İtalya, 6 Eylül 2024'te Fransa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransa ise 17 Kasım 2024'te rövanşı yine aynı skorla aldı ve İtalya'yı deplasmanda 3-1 yendi. Böylece son iki randevuda ev sahibi ekipler puan alamadı.

İtalya 4. maçında Türkiye'yi ağırlayacakİtalya 4. maçında Türkiye'yi ağırlayacak

FRANSA 6 PUANLA GELİYOR

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa kusursuz bir başlangıç yaptı. Fransa, ilk maçında Türkiye'yi deplasmanda 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Belçika'yı yine deplasmanda 1-0 yenerek ilk iki haftayı 6 puan ve gol yemeden tamamladı. İtalya ise ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye deplasmanında 4-1'lik galibiyetle toparlandı. Üçüncü maç öncesinde Fransa'nın 6, Belçika ile İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 0 puanı bulunuyor.

İtalya 2. maçında Türkiye'yi 4-1 yendiİtalya 2. maçında Türkiye'yi 4-1 yendi

4. MAÇTAN İTİBAREN KRİTİK TAKVİM

Fransa ve İtalya için üçüncü maçın ardından yarış devam edecek. 5 Ekim'deki dördüncü maçlarda Fransa sahasında Belçika'yı ağırlarken İtalya, Türkiye'yi konuk edecek. Beşinci maçta iki dev 12 Kasım'da bu kez İtalya'da karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının son maçlarında ise 15 Kasım'da Fransa-Türkiye ve Belçika-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

Fransa 4. maçında Belçika'yı konuk edecekFransa 4. maçında Belçika'yı konuk edecek

Fransa, üçüncü maçtan sonraki son üç sınavının ikisini kendi sahasında oynayacak; yalnızca İtalya deplasmanına çıkacak. İtalya ise Türkiye ve Fransa'yı evinde ağırladıktan sonra grup aşamasını Belçika deplasmanında tamamlayacak. 12 Kasım'daki İtalya-Fransa rövanşı, A1 Grubu'nun son bölümündeki kritik karşılaşmalardan biri olacak.

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Grubumuzda dev düello! Fransa - İtalya A Spor CANLI İZLE-8 Grubumuzda dev düello! Fransa - İtalya A Spor CANLI İZLE-9 Grubumuzda dev düello! Fransa - İtalya A Spor CANLI İZLE-10

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Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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