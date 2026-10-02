Bosna Hersek ile İsveç , Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta kozlarını paylaşacak. İki ülke de kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

İsveç, 4. haftada 5 Ekim 2026 tarihinde Romanya'ya konuk olacak. İskandinav ekibi daha sonra 14 Kasım'da sahasında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İsveç, grup aşamasındaki son maçını ise 17 Kasım'da Polonya deplasmanında oynayacak.

İsveç 2'de 2 yaptı (Fotoğraf: EPA)

BOSNA HERSEK'İN KALAN FİKSTÜRÜ

Bosna Hersek ise 4. haftada 5 Ekim 2026 tarihinde sahasında Polonya'yı ağırlayacak. 14 Kasım'da İsveç deplasmanına çıkacak olan Bosna Hersek, grup aşamasını 17 Kasım'da evinde oynayacağı Romanya karşılaşmasıyla tamamlayacak.

5 Ekim 2026: Bosna Hersek - Polonya

14 Kasım 2026: İsveç - Bosna Hersek

17 Kasım 2026: Bosna Hersek - Romanya

EDIN DZEKO İSVEÇ MAÇIYLA VEDA EDİYOR

Bosna Hersek'in İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Edin Dzeko için ayrı bir anlam taşıyacak. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, İsveç karşısında Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla son maçına çıkacak ve yaklaşık 20 yıllık milli takım kariyerini noktalayacak.

Bosna Hersek formasını ilk kez 2 Haziran 2007'de Türkiye karşısında giyen Dzeko, milli takım kariyerine aynı maçta attığı golle başladı. Tecrübeli golcü, İsveç karşılaşması öncesinde çıktığı 151 maçta 73 gol kaydederek Bosna Hersek tarihinin hem en fazla milli olan hem de en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

Dzeko, Bosna Hersek'in tarihinde ilk kez 2014 Dünya Kupası'na katılmasında önemli rol oynarken, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez ve takım arkadaşları da İsveç karşılaşmasının Dzeko'nun vedası nedeniyle özel bir gece olacağını vurguladı.

Milli takım kariyerini İsveç karşısında tamamlamaya hazırlanan Dzeko, taraftarlarına yaptığı açıklamada Bosna Hersek formasını giymenin kariyerindeki en büyük gururlardan biri olduğunu belirterek, son maçında tribünlerin yanında olmasını istedi.

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