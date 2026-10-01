Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi
Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Yunanistan ile Hollanda berabere kaldı. İşte Selanik'teki nefes kesen mücadelenin golleri...
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Turkuvaz Medya'nın ekranlarla buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan, Yunanistan-Hollanda karşılaşmasıyla devam etti.
A Ligi 2. Grup'ta boy gösteren iki ülkenin nefes kesen mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
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YUNANİSTAN İLK YARIDA İKİ GOL BULDU
Yunanistan'ın gollerini Fotis Ioannidis (dk. 23) ve Giorgos Masouras (45+2) kaydetti.
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