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Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi

Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Yunanistan ile Hollanda berabere kaldı. İşte Selanik'teki nefes kesen mücadelenin golleri...

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Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi

Turkuvaz Medya'nın ekranlarla buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan, Yunanistan-Hollanda karşılaşmasıyla devam etti.

A Ligi 2. Grup'ta boy gösteren iki ülkenin nefes kesen mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

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Yunanistan'ın gollerini Fotis Ioannidis (dk. 23) ve Giorgos Masouras (45+2) kaydetti.

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Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi-1

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Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi-3 Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi-4 Yunanistan-Hollanda maçı Selanik'te 2-2 berabere sona erdi-5
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