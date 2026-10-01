Ronaldo'suz Portekiz deplasmanda hata yapmadı: Danimarka’yı devirip 4 puanla liderliği sürdürdü
UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Parken Stadı'ndaki mücadelede hata yapmayan lider Portekiz, Danimarka engelini aşarak puanını 9'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. A2 ekranlarından yayınlanan nefes kesen mücadelenin tüm detayları ve maçın özeti takvim.com.tr'de.
UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz, kritik mücadelede kozlarını paylaştı. Parken'de oynanan ve saat 21.45'te başlayan bol gollü karşılaşmada Portekiz, rakibini 4-2 mağlup ederek sahadan zaferle ayrıldı. Mücadeleyi Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetirken, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Viktor Matyash üstlendi. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise Vitaliy Kopievskiy görev yaptı.
PORTEKİZ LİDER, DANİMARKA'NIN 3 PUANI BULUNUYOR
Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkararak grubun zirvesinde bulunuyor. Danimarka ise iki maç sonunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Parken'deki mücadele, gruptaki sıralama açısından iki takım için de önem taşıyor.
Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Portekiz, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkarken Danimarka kendi sahasında oynadığı mücadeleden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor.
RONALDO KAMPTAN AYRILDI
Portekiz'de karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo gelişmesi yaşandı. Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrılan Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kariyerini noktaladığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Ronaldo'nun antrenmana katılmayı reddettiği yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Ancak Jorge Jesus, deneyimli futbolcunun antrenmanı reddettiği iddiasını yalanladı.
JORGE JESUS: "BURAYA RONALDO İÇİN DEĞİL, DANİMARKA İÇİN GELDİM"
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ronaldo'nun antrenmana katılmadığı yönündeki iddialara ilişkin, "Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı." ifadelerini kullandı.
Jesus ayrıca takım içerisinde herhangi bir kriz bulunmadığını belirterek, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil." açıklamasını yaptı.