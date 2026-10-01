UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz , kritik mücadelede kozlarını paylaştı. Parken'de oynanan ve saat 21.45'te başlayan bol gollü karşılaşmada Portekiz, rakibini 4-2 mağlup ederek sahadan zaferle ayrıldı. Mücadeleyi Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetirken, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Viktor Matyash üstlendi. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise Vitaliy Kopievskiy görev yaptı.

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PORTEKİZ LİDER, DANİMARKA'NIN 3 PUANI BULUNUYOR

Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkararak grubun zirvesinde bulunuyor. Danimarka ise iki maç sonunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Parken'deki mücadele, gruptaki sıralama açısından iki takım için de önem taşıyor.

Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Portekiz, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkarken Danimarka kendi sahasında oynadığı mücadeleden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor.