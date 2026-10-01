Sırbistan ise oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada iki takım da gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Almanya ilk iki maçta aldığı 1 puanın ardından çıkış arıyor.

İkinci karşılaşmasında ise Yunanistan'ı konuk eden Alman ekibi, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



SIRBİSTAN İLK PUANININ PEŞİNDE

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamadı. İlk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1 mağlup olan Sırbistan, ikinci maçında da Hollanda karşısında aynı skorla sahadan ayrıldı.

İlk iki maç sonunda puanı bulunmayan Sırbistan, Almanya deplasmanında alacağı puan veya puanlarla gruptaki durumunu değiştirmeyi hedefliyor. İki takımın da ilk iki maçta galibiyet alamamış olması, Allianz Arena'daki mücadeleyi grup sıralaması açısından önemli hale getiriyor.