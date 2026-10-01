Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'daki mücadelede iki takım da ilk 3 puanına ulaşmayı hedefliyor. A Haber ekranlarından yayınlanan mücadeleyi, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan arasındaki mücadele Allianz Arena'da oynanıyor.
Karşılaşmada iki takım da gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Almanya ilk iki maçta aldığı 1 puanın ardından çıkış arıyor.
Sırbistan ise oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
ALMANYA 1 PUANLA SAHADA
Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
İkinci karşılaşmasında ise Yunanistan'ı konuk eden Alman ekibi, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
SIRBİSTAN İLK PUANININ PEŞİNDE
Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamadı. İlk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1 mağlup olan Sırbistan, ikinci maçında da Hollanda karşısında aynı skorla sahadan ayrıldı.
İlk iki maç sonunda puanı bulunmayan Sırbistan, Almanya deplasmanında alacağı puan veya puanlarla gruptaki durumunu değiştirmeyi hedefliyor. İki takımın da ilk iki maçta galibiyet alamamış olması, Allianz Arena'daki mücadeleyi grup sıralaması açısından önemli hale getiriyor.
ALMANYA REKABETTE ÜSTÜN
UEFA'nın resmi istatistiklerine göre Almanya ile Sırbistan arasında toplam 29 karşılaşma oynandı. Bu maçların 16'sını Almanya kazanırken, Sırbistan 8 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette gol sayısında da Almanya üstün durumda bulunuyor. Almanya'nın Sırbistan karşısında attığı toplam 50 gole karşılık Sırbistan 34 gol kaydetti.