CANLI YAYIN
Geri

Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'daki mücadelede iki takım da ilk 3 puanına ulaşmayı hedefliyor. A Haber ekranlarından yayınlanan mücadeleyi, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan arasındaki mücadele Allianz Arena'da oynanıyor.

Karşılaşmada iki takım da gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Almanya ilk iki maçta aldığı 1 puanın ardından çıkış arıyor.

Sırbistan ise oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

AHaber CANLI YAYIN

Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-2
ALMANYA 1 PUANLA SAHADA

Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İkinci karşılaşmasında ise Yunanistan'ı konuk eden Alman ekibi, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-3
SIRBİSTAN İLK PUANININ PEŞİNDE

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamadı. İlk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1 mağlup olan Sırbistan, ikinci maçında da Hollanda karşısında aynı skorla sahadan ayrıldı.

İlk iki maç sonunda puanı bulunmayan Sırbistan, Almanya deplasmanında alacağı puan veya puanlarla gruptaki durumunu değiştirmeyi hedefliyor. İki takımın da ilk iki maçta galibiyet alamamış olması, Allianz Arena'daki mücadeleyi grup sıralaması açısından önemli hale getiriyor.

Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-4
ALMANYA REKABETTE ÜSTÜN

UEFA'nın resmi istatistiklerine göre Almanya ile Sırbistan arasında toplam 29 karşılaşma oynandı. Bu maçların 16'sını Almanya kazanırken, Sırbistan 8 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette gol sayısında da Almanya üstün durumda bulunuyor. Almanya'nın Sırbistan karşısında attığı toplam 50 gole karşılık Sırbistan 34 gol kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-6 Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-7 Panzerler 3 puan peşinde: Almanya - Sırbistan | CANLI YAYIN-8
Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi! Jesus ile görüştüler
SONRAKİ HABER

Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler