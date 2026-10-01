UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda, Stadio Toumbas'ta kozlarını paylaşıyor.

Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada iki takım da liderlik için sahaya çıktı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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Yunanistan Ioannidis ile öne geçti!