Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Lider Yunanistan, 2. sıradaki Hollanda'yı sahasında ağırlıyor. Stadio Toumbas'ta oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda, Stadio Toumbas'ta kozlarını paylaşıyor.
Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada iki takım da liderlik için sahaya çıktı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
LİDERLİK MAÇI
Ev sahibi Yunanistan, karşılaşmaya 6 puanla grubun lideri olarak çıktı. Hollanda ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Yunanistan sahasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğundaki yerini koruyacak.
Hollanda ise deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
MAÇTA İTALYAN HAKEM GÖREV YAPIYOR
Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetiyor. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapıyor.
Mücadelenin VAR hakemi Daniele Chiffi olurken AVAR görevini Valerio Marini üstleniyor.