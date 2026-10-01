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Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Lider Yunanistan, 2. sıradaki Hollanda'yı sahasında ağırlıyor. Stadio Toumbas'ta oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Hollanda, Stadio Toumbas'ta kozlarını paylaşıyor.

Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada iki takım da liderlik için sahaya çıktı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN-2
LİDERLİK MAÇI

Ev sahibi Yunanistan, karşılaşmaya 6 puanla grubun lideri olarak çıktı. Hollanda ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Yunanistan sahasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğundaki yerini koruyacak.

Hollanda ise deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN-3
MAÇTA İTALYAN HAKEM GÖREV YAPIYOR

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetiyor. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapıyor.

Mücadelenin VAR hakemi Daniele Chiffi olurken AVAR görevini Valerio Marini üstleniyor.

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Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN-5 Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN-6 Komşu'da liderlik maçı: Yunanistan Hollanda | CANLI YAYIN-7

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