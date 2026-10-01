Balakin'in yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Viktor Matyash yaparken, VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise Vitaliy Kopievskiy görev yapıyor.

Portekiz Cancelo ile öne geçti!

Danimarka Damsgaard ile eşitliği sağladı!



PORTEKİZ LİDER, DANİMARKA'NIN 3 PUANI BULUNUYOR

Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkararak grubun zirvesinde bulunuyor. Danimarka ise iki maç sonunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Parken'deki mücadele, gruptaki sıralama açısından iki takım için de önem taşıyor.

Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Portekiz, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkarken Danimarka kendi sahasında oynadığı mücadeleden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor.