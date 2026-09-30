Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi! Jesus ile görüştüler
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun Danimarka maçı öncesindeki durumu belirsizliğini koruyor. Norveç karşılaşmasında süre alamayan yıldız futbolcu, son iki antrenmanda takımdan ayrı çalışırken Jorge Jesus ile de durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta perşembe günü Danimarka ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Cristiano Ronaldo'nun durumu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Norveç karşısında yedek kulübesinden çıkmayan ve maçın ardından doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo, karşılaşmadan iki gün sonra takım kafilesiyle birlikte Malmö'deki Eleda Stadion'a geldi.
Öğleden sonra gerçekleştirilecek antrenmandan yaklaşık 30 dakika önce tek başına sahaya çıkan 41 yaşındaki futbolcu, kısa süre sonra kameraların görüş alanından ayrıldı. Ronaldo daha sonra Portekiz Futbol Federasyonu'na ait araçla takımın kaldığı otele geri döndü.
RONALDO NEDEN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMADI?
Portekiz Futbol Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre Ronaldo'nun özel antrenman programı kapsamında çalıştığı statta ihtiyaç duyduğu ekipman bulunmuyordu. Bu nedenle yıldız futbolcunun bireysel çalışmasını otelin spor salonunda sürdürmek üzere Eleda Stadion'dan ayrıldığı belirtildi.
Ronaldo'nun takımla birlikte stada gelmesinin nedeni ise teknik ekibin antrenman öncesinde yaptığı toplantıydı. A Bola'ya konuşan federasyon kaynağı, Jorge Jesus'un her antrenmandan önce oyunculara çalışma programını aktardığını ve normal antrenmana katılacak futbolcularla özel program uygulayacak oyuncuların bu toplantı sırasında belirlendiğini söyledi.
JORGE JESUS İLE KISA GÖRÜŞME
Ronaldo ile Jorge Jesus arasında salı akşamı da Eleda Stadion'da kısa bir görüşme gerçekleşti. Portekizli yıldız yedek kulübelerinden birinde kahvesini içerken telefonuyla ilgilendi. Daha sonra yanına gelen Jesus ile kısa süre fikir alışverişinde bulunan Ronaldo, görüşmenin ardından stattan ayrıldı.
Ronaldo'nun son günlerde takımla normal antrenmanlara katılmamasının fiziksel bir sakatlıktan kaynaklanmadığı da federasyon tarafından belirtildi. Al Nassr forması giyen futbolcu, Norveç maçının ardından Malmö'de gerçekleştirilen çalışmada da yedek kalan oyuncularla birlikte saha antrenmanına katılmamış ve spor salonunda bireysel çalışma yapmıştı.
NORVEÇ MAÇINDA SÜRE ALAMAMASI GERİLİM YARATTI
Ronaldo'nun mevcut durumunun arka planında Norveç karşılaşmasında yaşananlar da bulunuyor. Portekiz kaptanı, Oslo'da oynanan mücadelede kendisine süre verilmemesinden memnun kalmadı. Karşılaşmanın ardından sergilediği tepki de bu rahatsızlığını ortaya koydu.
A Bola'nın aktardığına göre Ronaldo'nun milli takımdaki yeni rolü, kamp başlamadan önce Jorge Jesus ile yaptığı görüşmelerde de gündeme geldi. Jesus, Ronaldo ilk 11'de başlamasa dahi maç içerisinde süre alacağını kamuoyu önünde ifade etmişti. Bu nedenle yıldız futbolcunun Norveç karşılaşmasının tamamını yedek kulübesinde geçirmeyi beklemediği belirtildi.
Jesus ise maçın ardından karşılaşmanın gelişimi nedeniyle bu planın uygulanamadığını açıkladı. Ronaldo'nun ise teknik direktörün kendisiyle ilgili tercihine katılmadığı aktarıldı.
GONÇALO RAMOS İLK 11 İÇİN ÖNE ÇIKIYOR
Jesus ile Ronaldo'nun salı akşamı gerçekleştirdiği görüşmede yaşanan durumun aşılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ve iki tarafın konuyu değerlendirdiği belirtildi. Ronaldo da aynı akşam sosyal medya hesabından Portekiz Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak gönderisine Portekiz bayrağı ve kalp emojisi ekledi.
Portekiz'in 11 gün içerisinde dört karşılaşmaya çıkacak olması, Jorge Jesus'un oyuncuların fiziksel durumlarını dikkate alarak kadroda rotasyona gitmesini gerektiriyor. Galler ve Norveç maçları arasında ilk 11'de dört değişiklik yapan Jesus'un Danimarka karşılaşmasında da farklı tercihler yapması bekleniyor.
Ronaldo'nun cumartesi gününden bu yana takımla normal antrenman yapmaması nedeniyle Gonçalo Ramos, Danimarka karşılaşmasında Portekiz'in hücum hattının merkezinde görev almak için öne çıkan isim konumunda. Ronaldo'nun ise maç öncesindeki son antrenmanda takımla çalışıp çalışmayacağı henüz netleşmiş değil.