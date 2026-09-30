Ronaldo, Norveç maçının ardından doğrudan soyunma odasına gitti. (Fotoğraf: EPA)

NORVEÇ MAÇINDA SÜRE ALAMAMASI GERİLİM YARATTI

Ronaldo'nun mevcut durumunun arka planında Norveç karşılaşmasında yaşananlar da bulunuyor. Portekiz kaptanı, Oslo'da oynanan mücadelede kendisine süre verilmemesinden memnun kalmadı. Karşılaşmanın ardından sergilediği tepki de bu rahatsızlığını ortaya koydu.

A Bola'nın aktardığına göre Ronaldo'nun milli takımdaki yeni rolü, kamp başlamadan önce Jorge Jesus ile yaptığı görüşmelerde de gündeme geldi. Jesus, Ronaldo ilk 11'de başlamasa dahi maç içerisinde süre alacağını kamuoyu önünde ifade etmişti. Bu nedenle yıldız futbolcunun Norveç karşılaşmasının tamamını yedek kulübesinde geçirmeyi beklemediği belirtildi.

Jesus ise maçın ardından karşılaşmanın gelişimi nedeniyle bu planın uygulanamadığını açıkladı. Ronaldo'nun ise teknik direktörün kendisiyle ilgili tercihine katılmadığı aktarıldı.