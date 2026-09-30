TFF resmen açıkladı: Yıldız isim kadrodan çıkartıldı! O maçlarda yok
A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrıların artması nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı. Orkun, Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
ORKUN KÖKÇÜ İTALYA MAÇINDA DEVREDE ÇIKTI
25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı ilk karşılaşmada forma giyememişti.
Milli futbolcu, İtalya ile Bursa'da oynanan mücadelede ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak ikinci yarıya çıkmayarak devre arasında oyundan alındı.
İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün durumu sağlık ekibi tarafından değerlendirildi.
TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRECEK
TFF'den yapılan açıklamada, Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasının uygun görüldüğü ve tedavisinin kulübünde devam edeceği belirtildi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile, 5 Ekim'de ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Orkun Kökçü bu iki karşılaşmada milli takım formasını giyemeyecek.