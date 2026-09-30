A Milli Futbol Takımı 'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroda değişiklik yapıldı.

Milli futbolcu, İtalya ile Bursa'da oynanan mücadelede ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak ikinci yarıya çıkmayarak devre arasında oyundan alındı.

Orkun Kökçü İtalya karşılaşmasına ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AA)

TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRECEK

TFF'den yapılan açıklamada, Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasının uygun görüldüğü ve tedavisinin kulübünde devam edeceği belirtildi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile, 5 Ekim'de ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Orkun Kökçü bu iki karşılaşmada milli takım formasını giyemeyecek.

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