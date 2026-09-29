İskoçya, grubun ilk karşılaşmasında Slovenya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İskoçya- İsviçre karşılaşmasıyla devam ediyor. Turnuvaya beraberlikle başlayan İskoçya, taraftarının önünde ilk galibiyetini almak isterken İsviçre deplasmanda ikide iki yapmak için sahaya çıkıyor.

Murat Yakin'ın çalıştırdığı İsviçre ise turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden İsviçre, ilk haftanın ardından grubun zirvesine yerleşti. Zeki Amdouni, bu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Sebastien Pocognoli yönetimindeki İskoçya, Slovenya deplasmanında golsüz beraberlikle başladığı Uluslar Ligi'nde bu kez galibiyet hedefliyor. İlk karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayan İskoçlar, Hampden Park'taki taraftar desteğini de arkasına alarak İsviçre karşısında grubun ilk 3 puanını almak istiyor.

İskoçya, İsviçre'ye karşı son galibiyetini 1996'da aldı

RESMİ MAÇLARDA İSKOÇYA ÖNDE

İskoçya ile İsviçre 10 resmi maçta kozlarını paylaştı. İskoçya bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken İsviçre 2 kez galip geldi. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İki ülke arasındaki resmi maçlarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise gol sayıları oldu. İskoçya ve İsviçre birbirlerinin filelerini 15'er kez havalandırdı.

SON RANDEVUDA PUANLAR PAYLAŞILDI

İki takım son olarak EURO 2024 grup aşamasında karşı karşıya geldi. 19 Haziran 2024'te Köln'de oynanan karşılaşmada İskoçya, Scott McTominay ile öne geçti. İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

İSVİÇRE'YE KARŞI SON GALİBİYET 1996'DA

İskoçya'nın İsviçre karşısındaki son resmi galibiyeti EURO 1996'da geldi. 18 Haziran 1996'da oynanan mücadeleyi İskoçya 1-0 kazandı. İsviçre'nin İskoçya karşısındaki son resmi galibiyeti ise 9 Eylül 1992'de Dünya Kupası Elemeleri'nde geldi. İsviçre bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.