Prag'da kaybedenlerin randevusu! Çekya - İngiltere A Spor CANLI YAYIN
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Santi Denia yönetimindeki Çekya, Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere'yi Prag'da konuk edecek. Fortuna Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Çekya-İngiltere karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarını kaybeden iki takım da Prag'da turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.
Çekya, grubun ilk karşılaşmasında Hırvatistan'ı ağırladı. Santi Denia'nın öğrencileri mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak organizasyona puansız başladı. İngiltere ise Wembley'de İspanya karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
İKİ TAKIM DA İLK PUANININ PEŞİNDE
Çekya, taraftarının önünde İngiltere'yi mağlup ederek ilk haftadaki Hırvatistan yenilgisini telafi etmek istiyor.
İngiltere cephesinde ise İspanya karşısında kaçan fırsatların ardından hedef 3 puan. Thomas Tuchel, ilk maçın ardından takımının hatalarından ders çıkarması gerektiğini belirtirken Prag deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.
RESMİ MAÇLARDA İNGİLTERE ÜSTÜN
Çekya ile İngiltere, bağımsız Çekya döneminde bugüne kadar 3 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. İngiltere bu maçların 2'sini kazanırken Çekya 1 kez galip geldi. İki takım arasındaki resmi müsabakalarda beraberlik yaşanmadı. İngiltere bu karşılaşmalarda 7 gol, Çekya ise 2 gol kaydetti.
WEMBLEY'DE 5 GOLLÜ İNGİLTERE ZAFERİ
İki takım, EURO 2020 Elemeleri'nde aynı grupta yer aldı. 22 Mart 2019'da Wembley'de oynanan ilk karşılaşmayı İngiltere 5-0 kazandı. Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan fileleri havalandırdı.
ÇEKYA PRAG'DA RÖVANŞI ALDI
Aynı grubun 11 Ekim 2019'da Prag'da oynanan rövanşında ise kazanan Çekya oldu. Harry Kane'in erken golüne Jakub Brabec ile karşılık veren Çekya, 85. dakikada Zdenek Ondrasek'in golüyle İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 43 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.
SON RESMİ MAÇI İNGİLTERE KAZANDI
İki ülkenin son resmi randevusu EURO 2020 grup aşamasında gerçekleşti. 22 Haziran 2021'de Wembley'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 1-0 kazandı. İngilizler bu galibiyetle grubunu lider tamamladı.
ÇEKYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından Çekya, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 3 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak. Santi Denia'nın ekibi daha sonra 6 Ekim'de İngiltere'ye konuk olacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak, grup aşamasını 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanında tamamlayacak.
İNGİLTERE'NİN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İngiltere, Çekya deplasmanının ardından 3 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacak. Thomas Tuchel'in öğrencileri 6 Ekim'de Çekya'yı ağırlayacak. İngilizler, kasım ayında 12 Kasım'da Hırvatistan'ı konuk edecek, gruptaki son karşılaşmasını ise 15 Kasım'da İspanya deplasmanında oynayacak.
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Matej Kovar, Lukas Hornicek, Antonin Kinsky.
Savunma: Ondrej Kricfalusi, Ondrej Zmrzly, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Matej Radosta, Michal Sacek.
Orta saha: Jiri Slama, Michal Sadilek, Adam Karabec, Lukas Cerv, Lukas Ambros, Pavel Sulc, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Kral.
Forvet: Adam Hlozek, Daniel Vasulin, Ondrej Lingr.
İNGİLTERE
Kaleciler: Jordan Pickford, James Trafford, Jason Steele.
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah.
Orta saha: Alex Scott, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, James Garner, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze.
Forvet: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Morgan Rogers, Dominic Calvert-Lewin.