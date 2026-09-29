Çekya, grubun ilk karşılaşmasında Hırvatistan'ı ağırladı. Santi Denia'nın öğrencileri mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak organizasyona puansız başladı. İngiltere ise Wembley'de İspanya karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Çekya - İngiltere karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarını kaybeden iki takım da Prag'da turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere, Uluslar Ligi'ne İspanya karşısındaki 3-2'lik yenilgiyle başladı.

RESMİ MAÇLARDA İNGİLTERE ÜSTÜN

Çekya ile İngiltere, bağımsız Çekya döneminde bugüne kadar 3 resmi karşılaşmada karşı karşıya geldi. İngiltere bu maçların 2'sini kazanırken Çekya 1 kez galip geldi. İki takım arasındaki resmi müsabakalarda beraberlik yaşanmadı. İngiltere bu karşılaşmalarda 7 gol, Çekya ise 2 gol kaydetti.

WEMBLEY'DE 5 GOLLÜ İNGİLTERE ZAFERİ

İki takım, EURO 2020 Elemeleri'nde aynı grupta yer aldı. 22 Mart 2019'da Wembley'de oynanan ilk karşılaşmayı İngiltere 5-0 kazandı. Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan fileleri havalandırdı.