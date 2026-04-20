Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlarken, turun ilk karşılaşması Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada kazanan ekip yarı finale yükselecek.
TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ
Kupada bu turdan itibaren hata payı bulunmuyor. Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı hedeflerken, Konyaspor ise sahasında sürpriz arayacak.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki çeyrek final mücadelesini yönetecek hakem de belli oldu. Zorlu maçı Ozan Ergün yönetecek.
Karşılaşmanın ardından ilk yarı finalist de belli olacak.