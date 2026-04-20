Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Teknik heyetin belirlediği listede üç önemli eksik dikkat çekti.
NENE, EDSON VE ASENSIO YOK
Sakatlığı bulunan Marco Asensio ve Edson Alvarez'in yanı sıra Dorgeles Nene de kadroya dahil edilmedi.
Nene'nin hafif ağrıları nedeniyle teknik ve sağlık ekibinin kararıyla Münih'te kısa süreli tedavi programına alındığı belirtildi.
Oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi.
KADRODA YER ALAN İSİMLER
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif.
Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada galip gelerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.