Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte maç programı ve kanallar

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Programda dört kritik karşılaşma yer alıyor. Süper Lig'in 4 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yarı finale kalmak için mücadele edecekler. İşte maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar...

  • Türkiye Kupası çeyrek final maçları 21-23 Nisan tarihleri arasında tek maç eleme usulü ile oynanacak.
  • 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile Fenerbahçe saat 20.30'da karşılaşacak.
  • 22 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile Gençlerbirliği RAMS Park'ta saat 20.30'da mücadele edecek.
  • 23 Nisan Perşembe günü Samsunspor-Trabzonspor saat 18.45'te, Beşiktaş-Alanyaspor saat 20.45'te oynanacak.
  • Müsabakaların yayıncılığını Turkuvaz Medya üstlenecek ve karşılaşmalar ATV ile A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek.

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği organizasyonda karşılaşmalar üç güne yayıldı.

FENERBAHÇE KONYA DEPLASMANINDA

Program 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

Saat 20.30'daki karşılaşmanın ardından yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.

RAMS PARK'TA DEJAVU!

22 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarı final için sahaya çıkacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

İki takım, geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de karşılaşmış ve kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

23 NİSAN'DA 2 DEV MAÇ!

Çeyrek final programı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 18.45'te Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise saat 20.45'te Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YAYIN PROGRAMI

21 Nisan: Konyaspor – Fenerbahçe (20.30) – ATV
22 Nisan: Galatasaray – Gençlerbirliği (20.30) – ATV
23 Nisan: Samsunspor – Trabzonspor (18.45) – A Spor
23 Nisan: Beşiktaş – Alanyaspor (20.45) – ATV

