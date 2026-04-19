Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek.
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği organizasyonda karşılaşmalar üç güne yayıldı.
FENERBAHÇE KONYA DEPLASMANINDA
Program 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.
Saat 20.30'daki karşılaşmanın ardından yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.
RAMS PARK'TA DEJAVU!
22 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarı final için sahaya çıkacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
İki takım, geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de karşılaşmış ve kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.
23 NİSAN'DA 2 DEV MAÇ!
Çeyrek final programı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 18.45'te Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşacak.
Günün diğer karşılaşmasında ise saat 20.45'te Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YAYIN PROGRAMI
21 Nisan: Konyaspor – Fenerbahçe (20.30) – ATV
22 Nisan: Galatasaray – Gençlerbirliği (20.30) – ATV
23 Nisan: Samsunspor – Trabzonspor (18.45) – A Spor
23 Nisan: Beşiktaş – Alanyaspor (20.45) – ATV