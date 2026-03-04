Erzurumspor - Keçiörengücü | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Lig usulünde düzenlenen grup aşamasındaki son hafta mücadelelerinde bu kez Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek.
A Spor'dan yayınlanan Erzurumspor - Keçiörengücü mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ZTK'DA PROGRAM
4 Mart Çarşamba
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)