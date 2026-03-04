CANLI YAYIN
GOL | Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü (Enes Yılmaz)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor, Keçiörengücü karşısında maçın 49. dakikasında Enes Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-2’e getirdi.

