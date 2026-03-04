SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Erzurumspor - Keçiörengücü: 4-2 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Erzurum'da devam etti. Erzurumspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 4-2 yendi. İşte atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2026 , 14:25 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2026 , 16:39
Erzurumspor - Keçiörengücü: 4-2 | Ziraat Türkiye Kupası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erzurumspor, ZTK'da Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Hüsamettin Yener, Cheikne Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Billor attı. Konuk takımın sayıları ise Enes Yılmaz ve Mehmet Çelik'ten geldi.

Mavi beyazlı ekip puanını 6'ye yükseltirken başkent temsilcisi ise 3'te kaldı.

İki takım da kupadan elendi.

Erzurumspor 1-0 Keçiörengücü | Gol: Hüsamettin Yener
Erzurumspor 1-1 Keçiörengücü | Gol: Enes Yılmaz

Erzurumspor 1-2 Keçiörengücü | Gol: Mehmet Çelik
GOL | Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü (Enes Yılmaz)

Erzurumspor 3-2 Keçiörengücü |Gol: İlkan Sever

Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü | GOL: Mehmet Emin Billor

ZTK'DA PROGRAM

4 Mart Çarşamba

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN