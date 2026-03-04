Erzurumspor - Keçiörengücü: 4-2 | Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor, ZTK'da Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Hüsamettin Yener, Cheikne Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Billor attı. Konuk takımın sayıları ise Enes Yılmaz ve Mehmet Çelik'ten geldi.

Mavi beyazlı ekip puanını 6'ye yükseltirken başkent temsilcisi ise 3'te kaldı.

İki takım da kupadan elendi.