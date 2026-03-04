Erzurumspor - Keçiörengücü: 4-2 | Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor, ZTK'da Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini Hüsamettin Yener, Cheikne Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Billor attı. Konuk takımın sayıları ise Enes Yılmaz ve Mehmet Çelik'ten geldi.
Mavi beyazlı ekip puanını 6'ye yükseltirken başkent temsilcisi ise 3'te kaldı.
İki takım da kupadan elendi.
ZTK'DA PROGRAM
4 Mart Çarşamba
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)