ZTK'ya sessiz veda! İstanbulspor - Boluspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı başladı. İstanbulspor ile Boluspor, kozlarını Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda paylaştı. İki takım da mücadelede gol bulamayınca turnuvaya veda etti.

Giriş Tarihi :03 Mart 2026 , 15:29 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2026 , 17:31
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları başladı. Haftanın ikinci mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

İki takım da ağları sarsamazken ev sahibi ekibin ilk yarıda bir golü sayılmadı. İkinci devrede Sambissa, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Maç 0-0 sona erdi.

Bu skorla birlikte iki takım da kupadan elendi.

ZTK'DA PROGRAM

3 Mart Salı

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

