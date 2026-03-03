Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları başladı. Haftanın ikinci mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

İki takım da ağları sarsamazken ev sahibi ekibin ilk yarıda bir golü sayılmadı. İkinci devrede Sambissa, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Maç 0-0 sona erdi.

Bu skorla birlikte iki takım da kupadan elendi.