Ziraat Türkiye Kupası | Bodrum FK - Konyaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı sona eriyor. Günün üçüncü maçında Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve yoluna devam edebilmek.
A Spor'dan yayınlanan Bodrum FK - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
BODRUM FK: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Taulant Seferi
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Yhoan Andzouana, Morten Bjorlo, Tunahan Taşçı, Umut Nayir, Jackson Muleka
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)