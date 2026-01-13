Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK - Kocaelispor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. hafta heeycanıyla devam ediyor.
İki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor. Gazaintep FK evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. İki ekibin de tek hedefi kazanarak yoluna devam edebilmek.
A Spor'dan canlı yayınlanan Gaziantep FK - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Gaziantep FK ilk maçında Rizespor'a 5-2 yenildi
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Gassama, Talha Tayip, Sangare, Yusuf, Ogün, Maxim
KOCAELİSPOR: Jovanović, Ahmet, Smolčić, Dijksteel, Muharrem, Keita, Linetty, Tayfur, Can, Churlinov, Petković
Kocaelispor performansıyla ilk yarıya damga vurdu
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
13 OCAK SALI
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)