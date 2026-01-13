SON DAKİKA
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. hafta heeycanıyla devam ediyor. İki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor. Gazaintep FK evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. İki ekibin de tek hedefi kazanarak yoluna devam edebilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan Gaziantep FK - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026 , 17:55 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2026 , 17:58
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK - Kocaelispor | CANLI İZLE

Gaziantep FK ilk maçında Rizespor'a 5-2 yenildiGaziantep FK ilk maçında Rizespor'a 5-2 yenildi

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Gassama, Talha Tayip, Sangare, Yusuf, Ogün, Maxim

KOCAELİSPOR: Jovanović, Ahmet, Smolčić, Dijksteel, Muharrem, Keita, Linetty, Tayfur, Can, Churlinov, Petković

Kocaelispor performansıyla ilk yarıya damga vurdu Kocaelispor performansıyla ilk yarıya damga vurdu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

13 OCAK SALI

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

