Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor - Karagümrük | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Saat 13.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapıyor.



A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük ise sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.