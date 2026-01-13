SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor - Karagümrük | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2026 , 12:57
Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor - Karagümrük | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Saat 13.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapıyor.

A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük ise sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK Halep’te kendi selasını okudu! KCK’dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: Ateşkes bozulur silaha sarılırız tehdidi
Şam YPG/SDG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti: Fırat Nehri’nin doğusuna çekilin
A.B.İ
MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e SDG uyarısı: Mazlum Abdi denen terörist İsrail kuklasıdır | Gerçek hasta adam ABD’dir
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu gözaltında
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Ekrem İmamoğlu 150 bin TL tazminat ödeyecek!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da Terörsüz Türkiye ve Suriye mesajı: 10 Mart mutabakatı tarihi bir fırsat
Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı! Kante ve Nunez
CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davasında duruşma günü: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli!
CHP’de adaylık kavgası! Ofis hesaplaşmanın vitrini oldu: Özel her yere kendi adını yazdırdı
D&R KİTAP
Galatasaray’dan transferde çifte sürpriz!
Moskova’dan flaş açıklama: Trump acele etmeli: Grönland Rusya’ya katılabilir | Beyaz Saray’dan dikkat çeken paylaşım
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL’lik artış gündemde
Beyaz Saray’da İran toplantısı: Trump seçenekleri inceliyor! İran’dan reste rest
Galatasaray’da yeni isim: Denis Zakaria!
Dijital işgale yasal fren geliyor: Platformlar telif ödeyecek!
Donald Trump’tan İran tarifesi! Ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi | Çin’den tepki
Meğer o yara hiç kapanmamış! ATV’nin A.B.İ.’si bu akşam ezber bozacak