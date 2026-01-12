SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2026 , 11:08 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2026 , 11:10
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı 13 Ocak Salı, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemlerini açıkladı.


Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN