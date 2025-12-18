Başkentte geri dönüş! Gençlerbirliği - Bodrum FK: 3-2 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı 3-2 yendi.
Maçta gol perdesini Adem Metin Türk açtı ve 19. dakikada konuk takımı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci devrede Ali Habeşoğlu Ege temsilcisinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. 59'da Mbaye Niang, ev sahibi ekip adına ilk golü kaydetti. 67'de Samed Onur tabelayı eşitlerken 2 dakika sonra Niang bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı. Maç 3-2 bitti.
Alkaralar bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırırken bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Yeşil beyazlılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK'nın gol sevinci (AA)
MAÇIN GOLLERİ
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 BODRUM FK | ADEM METİN TÜRK
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 2 BODRUM FK | ALİ HABEŞOĞLU
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 BODRUM FK | M'BAYE NİANG
GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 BODRUM FK | SAMED ONUR
GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 2 BODRUM FK | M'BAYE NİANG
Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor