Başkentte geri dönüş! Gençlerbirliği - Bodrum FK: 3-2 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir maç geride kaldı. Gençlerbirliği, Bodrum FK önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :18 Aralık 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2025 , 19:40
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı 3-2 yendi.

Maçta gol perdesini Adem Metin Türk açtı ve 19. dakikada konuk takımı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devrede Ali Habeşoğlu Ege temsilcisinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. 59'da Mbaye Niang, ev sahibi ekip adına ilk golü kaydetti. 67'de Samed Onur tabelayı eşitlerken 2 dakika sonra Niang bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı. Maç 3-2 bitti.

Alkaralar bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırırken bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Yeşil beyazlılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Bodrum FK'nın gol sevinci (AA)Bodrum FK'nın gol sevinci (AA)

MAÇIN GOLLERİ

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 BODRUM FK | ADEM METİN TÜRK

GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 2 BODRUM FK | ALİ HABEŞOĞLU

GOL: Gençlerbirliği 0 - 2 Bodrum FK | Ali Habeşoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 BODRUM FK | M'BAYE NİANG

GOL: Gençlerbirliği 1 - 2 Bodrum FK | M'Baye Niang

GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 BODRUM FK | SAMED ONUR

GOL: Gençlerbirliği 2 - 2 Bodrum FK | Samed Onur

GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 2 BODRUM FK | M'BAYE NİANG

GOL: Gençlerbirliği 3 - 2 Bodrum FK | M'Baye Niang

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

