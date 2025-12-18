Başkentte geri dönüş! Gençlerbirliği - Bodrum FK: 3-2 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı 3-2 yendi.

Maçta gol perdesini Adem Metin Türk açtı ve 19. dakikada konuk takımı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devrede Ali Habeşoğlu Ege temsilcisinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. 59'da Mbaye Niang, ev sahibi ekip adına ilk golü kaydetti. 67'de Samed Onur tabelayı eşitlerken 2 dakika sonra Niang bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı. Maç 3-2 bitti.

Alkaralar bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırırken bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Yeşil beyazlılar ise Konyaspor'u ağırlayacak.