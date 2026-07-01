Trabzonspor'dan Oulai kararı! 32 milyon euroya 'hayır'

Christ Oulai

DEV TEKLİF MASADA

İngiliz kulübünün Oulai transferi için teklifini 32 milyon euro seviyesine çıkardığı öğrenildi. Buna rağmen Trabzonspor yönetimi, genç futbolcunun potansiyeli ve gelecekteki piyasa değerini göz önünde bulundurarak bu rakama onay vermedi. Bordo-mavililer, Fildişili oyuncunun transferinden en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Premier Lig'in bir diğer ekibi Brighton'ın da Christ Oulai için Trabzonspor'a resmi ilgi yazısı gönderdiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.