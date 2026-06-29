Trabzonspor’un forveti Felipe Augusto Zenit’e transfer oldu!

Felipe Augusto.

Sosyal medya hesaplarından; "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile anlaşmaya vardık. Kendisine Petersburg'a hoş geldin diyor ve bol gollü bir sezon diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu da; "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." açıklamasında bulundu.

Genç forvet Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor