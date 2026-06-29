Trabzonspor’un forveti Felipe Augusto Zenit’e transfer oldu!
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Felipe Augusto Zenit'in yolunu tuttu. Rus temsilcisi anlaşmayı resmen duyurdu.
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- Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, Rus kulübü Zenit'e transfer oldu.
- Zenit, Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
- 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 maçta 15 gol kaydetti.
- Felipe Augusto, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
- Brezilyalı oyuncu daha önce Belçika ve Türkiye'de forma giydi.
Adı bir süredir transfer dedikodularıyla anılan Trabzonspor'un forveti Felipe Augusto, resmen yuvadan uçtu. Brezilyalı forvet artık Zenit'in formasını giyecek.
Sezonu 40 maçta 15 golle tamamlayan Brezilyalı oyuncu için Rus kulübünden açıklama yapıldı.
Sosyal medya hesaplarından; "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile anlaşmaya vardık. Kendisine Petersburg'a hoş geldin diyor ve bol gollü bir sezon diliyoruz" denildi.
22 yaşındaki futbolcu da; "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." açıklamasında bulundu.
Genç forvet Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor