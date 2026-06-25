Manchester United'da istenmeyen oyuncu olan Onana, Trabzonspor'a geri dönüyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, Onana'nın takımda kalması için fedakarlık yapacağını belirtti.

Teknik direktör Fatih Tekke, Andre Onana'nın kalması için yönetimin girişimlerine başladı.

Trabzonspor, Manchester United ile Andre Onana'nın kiralanması konusunda anlaştı.

Bordo mavililer, İngiliz devi Manchester United ile Kamerunlu kalecinin kiralanması konusunda el sıkıştı.

Trabzonspor 'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasında ve Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmesinde büyük rol oynayan Andre Onana , yeniden kaleye geçiyor.

Andre Onana yeniden Trabzonspor forması giyecek

DÜNYA YILDIZI KONTENJANINA DEV TRANSFER

Teknik direktör Fatih Tekke'nin elini güçlendirmek ve sahada sportif başarı elde etmek isteyen yönetim, başarısıyla göz dolduran Andre Onana'nın takımda kalması adına girişimlerine kısa süre içinde başladı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın fedakarlık yapma konusunda tüm imkanları zorlayacağını açıkladığı yıldız file bekçisi, deneyimli çalıştırıcının en önemli kozlarından biri olacak.