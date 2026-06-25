Trabzonspor'da bir transfer daha! Dünya yıldızı yeniden formayı giyecek
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yıldızla daha anlaşmaya vardı. Bordo mavililer geçen sezon formasını giydiği Andre Onana'nın kiralanması konusunda Manchester United ile el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturulması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Manchester United ile Andre Onana'nın kiralanması konusunda anlaştı.
- Teknik direktör Fatih Tekke, Andre Onana'nın kalması için yönetimin girişimlerine başladı.
- Başkan Ertuğrul Doğan, Onana'nın takımda kalması için fedakarlık yapacağını belirtti.
- Manchester United'da istenmeyen oyuncu olan Onana, Trabzonspor'a geri dönüyor.
- Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
Trabzonspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasında ve Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmesinde büyük rol oynayan Andre Onana, yeniden kaleye geçiyor.
Bordo mavililer, İngiliz devi Manchester United ile Kamerunlu kalecinin kiralanması konusunda el sıkıştı.
DÜNYA YILDIZI KONTENJANINA DEV TRANSFER
Teknik direktör Fatih Tekke'nin elini güçlendirmek ve sahada sportif başarı elde etmek isteyen yönetim, başarısıyla göz dolduran Andre Onana'nın takımda kalması adına girişimlerine kısa süre içinde başladı.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın fedakarlık yapma konusunda tüm imkanları zorlayacağını açıkladığı yıldız file bekçisi, deneyimli çalıştırıcının en önemli kozlarından biri olacak.
UNITED'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Manchester United'da yediği gollerle istenmeyen adam haline geldikten sonra Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, sezonun bitmesiyle birlikte Ada ekibine geri dönmesine rağmen teknik direktör Michael Carrick'in planlarına dahil olamadı.
Genç çalıştırıcının takımda düşünmediği Onana için yeniden ayrılık kesinleşti.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE DUYURULACAK
Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan Kamerunlu eldiven, 40 gol yedi. 6 müsabakada ise rakiplere izin vermedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsuınspor karşısında kullandığı 3 penlatıyla zaferin en büyük parçası oldu. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.