Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Son karar Fatih Tekke'nin
Trabzonspor'a menajerler tarafından flaş bir isim önerildi. Geçtiğimiz sezon da Karadeniz Fırtınası’yla adı sıkça anılan ve taraftarı heyecanlandıran tecrübeli orta saha oyuncusu Otavio, yeniden bordo-mavili kulübün gündemine geldi.
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- Trabzonspor, planladığı 4 yabancı transferden birini 'çilek' transfer olarak açıklayabilir.
- Portekizli futbolcu Otavio, Trabzonspor'a önerildi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı bekleniyor.
- Otavio, Al-Qadsiah'da 18 maçta 2 asist yaparak gol katkısı sağlayamadı.
- Otavio, kariyerinde Porto, Vitoria, Al-Nassr ve Al-Qadsiah gibi takımlarda forma giydi.
- Kenan Haroun'un Türkiye'ye yaptığı yolculuk paylaşımı, Trabzonspor'a transfer iddialarını güçlendirdi.
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da yeni dalga başlıyor. Bordo mavililer, planladığı 4 yabancı takviyenin birini çilek olarak açıklayabilir. Karadeniz temsilcisine Otavio önerildi. Kararı ise teknik direktör Fatih Tekke verecek.
2 ASİSTİ VAR
Yönetimin, Portekizli yıldızın durumunu değerlendirmeye aldığı ve transfer girişimi için teknik heyetin kararını beklediği öğrenildi. Teknik ekibin olumlu rapor vermesi halinde resmi temasların başlaması bekleniyor. 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği Al-Qadsiah'da istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. 18 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı. Gol katkısı sunamadı.
60 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Kariyerine Santa Cruz'da başlayan ve SC Internacional'de devam eden 31 yaşındaki futbolcu, ilk yurt dışı deneyimini Porto ile yaşadı. Vitoria'ya kiralanmasının ardından 2023'e kadar Al-Nassr'a transfer oldu. İki sezonun ardından 60 milyon euroya geldiği Riyad temsilcisinden ayrılıp Al-Qadsiah'a imza attı.
Tecrübeli orta sahanın geçmişinde 3 Portekiz ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası bulunuyor.
KENAN HAROUN HAREKATI
Bordo mavililerin transfer listesinde yer alan Kenan Haroun'un Türkiye yolculuğundan yaptığı paylaşım, transfer iddialarını alevlendirdi. Daha önce Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakmayan Kenan Haroun'un, yönetimle yapılan son görüşmeden sonra Karadeniz ekibinin projesine yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.
HABER: YUNUS EMRE SEL