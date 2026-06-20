Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Son karar Fatih Tekke'nin

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor, planladığı 4 yabancı transferden birini 'çilek' transfer olarak açıklayabilir.

Portekizli futbolcu Otavio, Trabzonspor'a önerildi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı bekleniyor.

Otavio, Al-Qadsiah'da 18 maçta 2 asist yaparak gol katkısı sağlayamadı.

Otavio, kariyerinde Porto, Vitoria, Al-Nassr ve Al-Qadsiah gibi takımlarda forma giydi.

Kenan Haroun'un Türkiye'ye yaptığı yolculuk paylaşımı, Trabzonspor'a transfer iddialarını güçlendirdi.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da yeni dalga başlıyor. Bordo mavililer, planladığı 4 yabancı takviyenin birini çilek olarak açıklayabilir. Karadeniz temsilcisine Otavio önerildi. Kararı ise teknik direktör Fatih Tekke verecek.

Otavio geri kalan sezonda 18 maça çıktı 2 ASİSTİ VAR Yönetimin, Portekizli yıldızın durumunu değerlendirmeye aldığı ve transfer girişimi için teknik heyetin kararını beklediği öğrenildi. Teknik ekibin olumlu rapor vermesi halinde resmi temasların başlaması bekleniyor. 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği Al-Qadsiah'da istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. 18 karşılaşmaya çıkıp 2 asist yaptı. Gol katkısı sunamadı.