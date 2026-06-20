Trabzonspor 2026-2027 sezonu formalarını tanıttı! Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları özel bir lansman filmiyle tanıttı. Bordo-mavili kulübün yayınladığı tanıtım videosunda yer alan ifadeler ise kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
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- Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtımında Seray Kaya ve Ernest Muci rol aldı.
- Tanıtım filminde Seray Kaya'nın 2010-2011 sezonuna gönderme yaptığı sözler dikkat çekti.
- Seray Kaya'nın ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve sıkça paylaşıldı.
- Trabzonspor taraftarları, tanıtım filmindeki mesajları kulübün tarihsel duruşuyla ilişkilendirdi.
- Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtımında oyuncu Seray Kaya ile bordo-mavili futbolcu Ernest Muci kamera karşısına geçti. Kulübün tarihine ve başarılarına vurgu yapılan videoda özellikle Seray Kaya'nın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
2010-2011 SEZONUNA GÖNDERME
Tanıtım filminde bordo-mavili formayla yer alan Seray Kaya, Trabzonspor'un şampiyonluklarına değinirken şu sözleri kullandı: "Bizim müzemizde tam 7 tane Şampiyonluk Kupası var. Hatta... Başka takımın müzesinde bir tane daha var."
Bu sözler, Trabzonspor camiasının uzun yıllardır gündemde tuttuğu 2010-2011 sezonuna yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Söz konusu bölüm, videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerden biri oldu.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Trabzonspor taraftarları tarafından yoğun ilgi gören lansman filmi, yeni sezon formalarının yanı sıra içerdiği mesajlarla da dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar, özellikle Seray Kaya'nın sözlerinin kulübün tarihsel duruşunu yansıttığını savunurken, video kısa sürede futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Yeni sezon formalarının da taraftarlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.