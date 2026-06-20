Trabzonspor 2026-2027 sezonu formalarını tanıttı! Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtımında oyuncu Seray Kaya ile bordo-mavili futbolcu Ernest Muci kamera karşısına geçti. Kulübün tarihine ve başarılarına vurgu yapılan videoda özellikle Seray Kaya'nın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

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2010-2011 SEZONUNA GÖNDERME

Tanıtım filminde bordo-mavili formayla yer alan Seray Kaya, Trabzonspor'un şampiyonluklarına değinirken şu sözleri kullandı: "Bizim müzemizde tam 7 tane Şampiyonluk Kupası var. Hatta... Başka takımın müzesinde bir tane daha var."

Bu sözler, Trabzonspor camiasının uzun yıllardır gündemde tuttuğu 2010-2011 sezonuna yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Söz konusu bölüm, videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerden biri oldu.