Trabzonspor Kenan Haroun için yeniden harekete geçti

Son yapılan görüşmelerde Kenan Haroun ve menajeri Trabzonspor teklifine olumlu yaklaştı.

Kenan Haroun'un Jong Genk ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor orta saha rotasyonunu güçlendirmek için rotasını yeniden Belçika'ya çevirdi. Bordo-Mavililer, KRC Genk altyapısından yetişen ve Jong Genk forması terleten Kenan Haroun için yeniden masaya oturdu...

19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029'a kadar. Geçtiğimiz dönemlerde de Fırtına'nın gündemine gelen genç yıldız, Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmamıştı. Transfer harekatı yeniden alevlendi. 1.88 boyundaki orta saha oyuncusu için şartlar tamamen değişti. Bordo-Mavili kurmayların oyuncu ve menajeriyle gerçekleştirdiği son temaslarda bu kez Türkiye ve Trabzonspor teklifine olumlu yaklaşıldığı öğrenildi. Trabzonspor'da yönetim kurulunun beklemeye geçtiği kaydedildi.

Haber: Yunus Emre Sel

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor