Trabzonspor'a Galatasaray'dan transfer! Süper Lig'de parlayan isim imza atabilir

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor yönetimi, Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan Jankat Yılmaz için harekete geçti.

Trabzonspor'un gözlemci ekibi, Jankat Yılmaz hakkında kapsamlı bir rapor hazırladı ve oyuncunun gelişimini takip ediyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak bakıyor.

Trabzonspor, Jankat Yılmaz'ın transfer şartlarını ve Galatasaray'ın taleplerini araştırıyor.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kalede yeniden Galatasaray bağlantılı bir oyuncu ile yapılanmayı sürdürebilir.

İddialara göre Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki kaleci için harekete geçti. Bordo-mavililerin gözlemci ekibinin Jankat Yılmaz hakkında kapsamlı bir rapor hazırladığı ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.

Jankat Yılmaz, Galatasaray'a karşı forma giydi DÜZENLİ OYNAMA FIRSATI ÖNEMLİ Galatasaray altyapısından yetişen genç kalecinin, kariyerinin bu döneminde düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Trabzonspor'un da bu durumu transferde avantaj olarak değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.