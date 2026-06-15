Trabzonspor'a Galatasaray'dan transfer! Süper Lig'de parlayan isim imza atabilir
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da kaleci rotasyonu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin, bonservisi Galatasaray'da bulunan genç file bekçisi Jankat Yılmaz'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.
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- Trabzonspor yönetimi, Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan Jankat Yılmaz için harekete geçti.
- Trabzonspor'un gözlemci ekibi, Jankat Yılmaz hakkında kapsamlı bir rapor hazırladı ve oyuncunun gelişimini takip ediyor.
- Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak bakıyor.
- Trabzonspor, Jankat Yılmaz'ın transfer şartlarını ve Galatasaray'ın taleplerini araştırıyor.
- Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kalede yeniden Galatasaray bağlantılı bir oyuncu ile yapılanmayı sürdürebilir.
İddialara göre Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki kaleci için harekete geçti. Bordo-mavililerin gözlemci ekibinin Jankat Yılmaz hakkında kapsamlı bir rapor hazırladığı ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.
DÜZENLİ OYNAMA FIRSATI ÖNEMLİ
Galatasaray altyapısından yetişen genç kalecinin, kariyerinin bu döneminde düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Trabzonspor'un da bu durumu transferde avantaj olarak değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.
ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Karadeniz ekibinin şu aşamada oyuncunun transfer şartlarını ve Galatasaray'ın taleplerini araştırdığı öğrenildi. Taraflar arasında henüz resmi görüşmelerin başlamadığı ancak ön hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.
KALEDE YİNE GALATASARAY BAĞLANTISI
Geçtiğimiz sezon kaptan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla önemli bir değişim yaşayan Trabzonspor, şartların oluşması halinde bu kez sarı-kırmızılıların genç kalecisini kadrosuna katarak kaledeki yapılanmasını sürdürmeyi hedefliyor.