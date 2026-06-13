Trabzonspor'da genç futbolcu transferleri bitmiyor! 4 yıldız adayı daha listede

Yönetim, bu oyuncuların durumlarını yakından takip ederek kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin yanı sıra geleceğe yatırım niteliği taşıyan genç oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin bu doğrultuda dört farklı isim üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi.