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Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo İstanbul'a geldi

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi. Bordo mavililerin kısa süre önce anlaşmaya vardığı Vitoria Guimaraes'in sol kanat oyuncusu Noah Saviolo İstanbul'a ayak bastı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo İstanbul'a geldi
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  • Trabzonspor, yeni transferi Noah Saviolo'yu sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a getirdi.
  • Noah Saviolo, Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi'nin ardından Trabzonspor'un kadrosuna katılan son isim oldu.
  • Trabzonspor izleme ekibi, Noah Saviolo'nun büyük potansiyel taşıdığını belirtti.
  • Noah Saviolo, Avrupa'nın önemli altyapılarında yetişmiş ve hücumda dikkat çeken bir oyuncudur.
  • Noah Saviolo, 2025/26 sezonunda Liga Portugal'da 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

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Bu sezon Ernest Muçi'nin ardından Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan Trabzonspor, son olarak Noah Saviolo'yu renklerine bağladı.

İzleme ekibinin büyük potansiyel gördüğü genç futbolcu Türkiye'ye ayak bastı.

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NOAH SAVIOLO KİMDİR?

Noah Saviolo, 7 Mart 2004 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Avrupa'nın önemli altyapılarında başlayan genç oyuncu, özellikle teknik kapasitesi, hız özellikleri ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. 1.81 metre boyundaki futbolcu ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor.

Sağ ayağını kullanan Saviolo, hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabiliyor. Sol kanattan içe kat ederek şut tehdidi oluşturabilen genç yıldız, gerektiğinde sağ kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da değerlendirilebiliyor.

2025/26 sezonunda Portekiz liginde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Noah Saviolo 2 gol 5 asist ve 1.959 dakika süre istatistikleriyle sezonu tamamladı.

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