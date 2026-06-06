Trabzonspor'dan peş peşe imzalar! Sıradaki hedef Artem Dovbyk

Kulüp, Saviolo ve Tsygankov transferlerinde de bitirme aşamasına geldi.

Trabzonspor, Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk için İtalyan kulübüne 10 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı ve oyuncuya her sezon 2.5 milyon Euro garanti maaş verecek.

Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve futbolcuya 500 bin Euro imza parası ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Yapılan anlaşmaların mali detayları da ortaya çıktı.

Bordo-mavili ekip, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi transferlerini resmen tamamlarken, yönetim hücum hattı için de yeni hamlelere hazırlanıyor.

Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi transferini resmileştiren Trabzonspor'da gözler Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'e çevrildi.

MALINOVSKYI İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor, 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcu, anlaşma kapsamında 500 bin Euro imza parası alacak. Ayrıca Malinovskyi'ye sözleşmesi boyunca her sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Öte yandan bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ise 3+1 yıllık sözleşme yapıldı. Anlaşmaya göre Arnavut futbolcu, sözleşmesindeki her sezon için 2.5 milyon Euro garanti maaş kazanacak.