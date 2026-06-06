Trabzonspor'dan peş peşe imzalar! Sıradaki hedef Artem Dovbyk
Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi transferlerini resmileştirdi. Bordo-mavililer, iki oyuncunun maaş ve sözleşme detaylarını netleştirirken Saviolo ile Tsygankov'da da sona yaklaştı. Yönetim, Roma'nın golcüsü Artem Dovbyk için ise 10 milyon Euro'luk teklif hazırlıyor.
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- Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve futbolcuya 500 bin Euro imza parası ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
- Bordo-mavili ekip, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı ve oyuncuya her sezon 2.5 milyon Euro garanti maaş verecek.
- Trabzonspor, Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk için İtalyan kulübüne 10 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.
- Kulüp, Saviolo ve Tsygankov transferlerinde de bitirme aşamasına geldi.
- Yönetim, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar attı.
Bordo-mavili ekip, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi transferlerini resmen tamamlarken, yönetim hücum hattı için de yeni hamlelere hazırlanıyor.
Yapılan anlaşmaların mali detayları da ortaya çıktı.
MALINOVSKYI İLE 3 YILLIK ANLAŞMA
Trabzonspor, 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcu, anlaşma kapsamında 500 bin Euro imza parası alacak. Ayrıca Malinovskyi'ye sözleşmesi boyunca her sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
Öte yandan bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ise 3+1 yıllık sözleşme yapıldı. Anlaşmaya göre Arnavut futbolcu, sözleşmesindeki her sezon için 2.5 milyon Euro garanti maaş kazanacak.
HEDEFTE DOVBYK VAR
Yönetimin bir diğer büyük hedefi ise Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk. Kulübün, yıldız santrforun transferi için İtalyan ekibine 10 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Böylece Trabzonspor, transfer dönemindeki hamlelerini hücum hattına yapacağı takviyelerle sürdürmeyi planlıyor.