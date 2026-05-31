Trabzonspor'da bir transfer daha bitiyor! Sidny Lopes Cabral imzaya çok yakın
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin Portekizli ekiple anlaşma sağladığı ve Yeşil Burun Adaları pasaportlu bek oyuncusuyla da imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral ile anlaşma sağladı.
- Sidny Lopes Cabral için Benfica'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
- 23 yaşındaki sağ bek, hücum yönüyle dikkat çekiyor ve geçen sezon 12 gole katkı sağladı.
- Trabzonspor, Cabral transferinde resmi yazışmaların tamamlanmasını bekliyor.
- Teknik heyetin raporuyla gündeme gelen Cabral, sağ bek hattının yeni lideri olarak görülüyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz hamlelerinin ardından savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
SIDNY LOPES CABRAL DA BİTİYOR
Karadeniz ekibinin gündemindeki son isim Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral oldu. 23 yaşındaki sağ bek için yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.
KULÜPLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile Benfica arasında prensip anlaşmasına varıldı. Bordo-mavililerin, genç futbolcuyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi. İki kulüp arasındaki resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından transferin duyurulabileceği ifade edildi.
10 MİLYON EUROYU AŞAN OPERASYON
Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral için Benfica'ya 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.
HÜCUMA KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Modern sağ bek profiliyle öne çıkan Sidny Lopes Cabral, hücum yönüyle dikkat çekiyor. Genç futbolcu hem çizgi kullanımı hem de skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
SEZONU 12 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde toplam 23 karşılaşmada görev aldı. Cabral, söz konusu maçlarda 6 gol atarken 6 da asist yaparak toplam 12 gole doğrudan katkı verdi.
FATİH TEKKE'NİN RAPORUYLA GÜNDEME GELDİ
Trabzonspor teknik heyetinin uzun süredir takip ettiği oyuncunun, yeni sezon yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bordo-mavililer, genç yaşına rağmen üst düzey tecrübe kazanan futbolcuyu sağ bek hattının yeni liderlerinden biri olarak görüyor.
HABER: YUNUS EMRE SEL