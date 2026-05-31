Trabzonspor'da bir transfer daha bitiyor! Sidny Lopes Cabral imzaya çok yakın

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral ile anlaşma sağladı.

Sidny Lopes Cabral için Benfica'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

23 yaşındaki sağ bek, hücum yönüyle dikkat çekiyor ve geçen sezon 12 gole katkı sağladı.

Trabzonspor, Cabral transferinde resmi yazışmaların tamamlanmasını bekliyor.

Teknik heyetin raporuyla gündeme gelen Cabral, sağ bek hattının yeni lideri olarak görülüyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz hamlelerinin ardından savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. SIDNY LOPES CABRAL DA BİTİYOR Karadeniz ekibinin gündemindeki son isim Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral oldu. 23 yaşındaki sağ bek için yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

Sindy Lopes Cabral uzun zamandır Trabzonspor'un gündemindeydi KULÜPLE ANLAŞMA SAĞLANDI Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile Benfica arasında prensip anlaşmasına varıldı. Bordo-mavililerin, genç futbolcuyla da son detayların görüşüldüğü öğrenildi. İki kulüp arasındaki resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından transferin duyurulabileceği ifade edildi. 10 MİLYON EUROYU AŞAN OPERASYON Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral için Benfica'ya 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.