Trabzonspor Viktor Tsygankov'u bekliyor! Transfer için geri sayım başladı

Ukrayna Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Viktor Tsygankov, milli formayla 65 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Transfer sürecindeki en önemli detaylardan biri bonservis yapısı olarak gösteriliyor. Girona, Viktor Tsygankov'u 2023 yılında Dinamo Kiev'den 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun sonraki satışından Dinamo Kiev'in önemli bir pay hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu durumun transfer görüşmelerini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Viktor Tsygankov'un peşinde birçok takım var

KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Viktor Tsygankov, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 2024 yılında ulaştı. Ukraynalı futbolcunun piyasa değeri o dönemde 30 milyon euro seviyesine kadar yükselmişti.

TRABZONSPOR KANATLARI YENİLİYOR

Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kanat rotasyonu yeniden şekilleniyor. Oleksandr Zubkov'un da ayrılık ihtimalinin gündemde olması nedeniyle bordo-mavili yönetim, ilk 11 seviyesinde en az iki yabancı kanat oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.