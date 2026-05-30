Trabzonspor Viktor Tsygankov'u bekliyor! Transfer için geri sayım başladı
Kanat transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Girona forması giyen Viktor Tsygankov'u gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Ukraynalı yıldız için yoğun mesai harcarken Ajax'ın yanı sıra MLS ve La Liga takımları da devrede. Yönetim özellikle Oleksandr Zubkov'un ayrılığı sonrası imzayı attırmak amacında.
Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında kanat transferi öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bordo-mavililer, ayrılık ihtimali bulunan Oleksandr Zubkov'un yerine yine Ukraynalı bir yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.
HEDEFTE VIKTOR TSYGANKOV VAR
Trabzonspor'un transfer listesinde Girona forması giyen Viktor Tsygankov yer alıyor. La Liga'da küme düşen İspanyol ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı öne sürülüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de Ukraynalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
TRABZONSPOR ISRARINI SÜRDÜRÜYOR
Bordo-mavili yönetimin transfer görüşmelerinde yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Oyuncu tarafıyla temasların sürdüğü ve Trabzonspor'un transferde şartları zorladığı kaydedildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Türkiye'den ciddi bir teklif alan Tsygankov'un durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
AJAX GERİDE KALDI İDDİASI
Viktor Tsygankov ile ilgilenen kulüpler arasında Ajax'ın da bulunduğu ifade edildi.Ancak transfer maliyetinin yüksek olması nedeniyle Hollanda temsilcisinin yarışta geride kaldığı öne sürüldü. MLS ekipleri ve bazı La Liga kulüplerinin de Ukraynalı yıldızı takip ettiği aktarıldı.
SONRADAN SATIŞ PAYI ETKİLİ OLABİLİR
Transfer sürecindeki en önemli detaylardan biri bonservis yapısı olarak gösteriliyor. Girona, Viktor Tsygankov'u 2023 yılında Dinamo Kiev'den 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun sonraki satışından Dinamo Kiev'in önemli bir pay hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu durumun transfer görüşmelerini etkileyebileceği ifade ediliyor.
MİLLİ TAKIMDA DA VAZGEÇİLMEZ
Ukrayna Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Viktor Tsygankov, milli formayla 65 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Viktor Tsygankov, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 2024 yılında ulaştı. Ukraynalı futbolcunun piyasa değeri o dönemde 30 milyon euro seviyesine kadar yükselmişti.
TRABZONSPOR KANATLARI YENİLİYOR
Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kanat rotasyonu yeniden şekilleniyor. Oleksandr Zubkov'un da ayrılık ihtimalinin gündemde olması nedeniyle bordo-mavili yönetim, ilk 11 seviyesinde en az iki yabancı kanat oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.
MODERN KANAT PROFİLİ
Sol ayaklı olan Viktor Tsygankov ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Skor üretme becerisi, ceza sahasına yaptığı topsuz koşular, son pas kalitesi ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken Ukraynalı futbolcu, modern hücum oyuncusu profiliyle öne çıkıyor. Bu sezon Girona formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yapan Tsygankov, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.