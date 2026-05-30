Trabzonspor'da Cabral gerçeği! Transferde 2 kritik detay var
Record, Trabzonspor ile Benfica’nın Cabral’ın transferi için 10 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı. Yönetim görüşmeleri doğrulasa da henüz anlaşma zemininin oluşmadığını belirtiliyor.
Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hedefteki isim Benfica'nın iki ayağınıda kullanabilen sağ beki Sidny Lopes Cabral. Bordo-Mavili kulübün devre arasında da çok istediği 23 yaşındaki oyuncu, Benfica'ya gitmişti. Ancak Cabral, Kırmızı- Beyazlı takımda umduğunu bulamadı. Bordo-Mavililer, sezon bitmeden Portekiz deviyle görüşmelere yeniden başlamış, daha önce 5 milyon euro civarında teklif yapılmıştı.
ANLAŞMA YOK
Son gelişmeleri ise Portekiz'in Record gazetesi duyurdu. Gazete, Trabzonspor ile Benfica'nın Cabral'ın transferi için 10 milyon euroya anlaştığını, Cabral ile Bordo-Mavililer arasındaki görüşmelerin devam ettiğini öne sürdü. Trabzonspor yöneticileri ise iddiaları doğrulamadı. Görüşmelerin henüz bu seviyeye gelmediği vurgulanırken, oyuncunun transferi için yoğun uğraş verildiği ifade edildi. Yönetim, Portekiz kulübünü bu transfer için belli bir noktaya getirse de oyuncunun Dünya kupası sonrası karar verme ısrarı ve Hollanda'dan teklifler alması nedeniyle sürecin uzayabileceği belirtildi.
HABER: YUNUS EMRE SEL