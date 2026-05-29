Trabzonspor’dan Andre Onana için hamle! B planı hazır

Trabzonspor, kaleci transferi için Manchester United'dan Andre Onana'yı yeniden kiralamak amacıyla resmi teklif sundu.

Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bordo-mavili yönetim, geçen sezonki performansından memnun kaldığı Andre Onana'yı takımda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. RESMİ TEKLİF MASADA Trabzonspor'un, bonservisi Manchester United'da bulunan Andre Onana için İngiliz kulübüne resmi teklif sunduğu iddia edildi. Karadeniz ekibinin, Kamerunlu kaleciyi yeniden kiralamak amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. ONANA'YA DA ÖZEL TEKLİF Bordo-mavililerin yalnızca kulüple değil oyuncuyla da temas halinde olduğu ifade edildi. Yönetimin, Andre Onana'ya ekonomik açıdan cazip şartlar içeren bir sözleşme önerdiği kaydedildi.

Trabzonspor Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak amacında KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ Trabzonspor'un yaklaşımından memnun kaldığı belirtilen Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili karar vermek için süre talep ettiği öne sürüldü. Kamerunlu file bekçisinin kısa süre içerisinde nihai kararını kulübe bildirmesi bekleniyor. B PLANINDA YERLİ KALECİ VAR Trabzonspor yönetimi, transfer sürecinde olası tüm senaryoları değerlendiriyor. Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı yerli kaleci alternatiflerinin de masada olduğu ifade edildi.