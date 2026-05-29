Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Trabzonspor yolunda! Transfere yerli dokunuşu
Trabzonspor’da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Bordo-mavililerin, Pisa forması giyen Türk orta saha Isak Vural’ı yakından takip ettiği öne sürüldü.
- Trabzonspor, Pisa forması giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Isak Vural ile ilgileniyor.
- Trabzonspor'un Isak Vural için henüz Pisa'ya resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
- Isak Vural'ın Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından dikkat çekici bir profil olarak görüldüğü aktarıldı.
- Genç futbolcunun Pisa'daki geleceği belirsizliğini koruyor ve yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
- Isak Vural, sezon içinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve Serie A'da 15 maçta 752 dakika süre aldı.
Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, genç, potansiyelli ve gelişime açık oyuncular için Avrupa pazarını yakından izliyor.
TRABZONSPOR'UN İLGİSİ VAR
İtalya'da yayın yapan VTrend'de yer alan habere göre Trabzonspor, Pisa forması giyen Isak Vural ile ilgileniyor. Bordo-mavili kulübün, 2006 doğumlu orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
RESMİ TEKLİF YOK
Haberde Trabzonspor'un henüz Pisa'ya resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi. Bordo-mavililerin, oyuncunun şartlarını önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde değerlendirebileceği kaydedildi.
FATİH TEKKE DETAYI
Isak Vural'ın Trabzonspor yönetimi tarafından dikkat çekici bir profil olarak görüldüğü aktarıldı. Genç futbolcunun teknik direktör Fatih Tekke'nin de ilgisini çekmiş olabileceği öne sürüldü.
PISA'DA GELECEĞİ BELİRSİZ
Isak Vural'ın Pisa'daki geleceği netlik kazanmadı. Genç oyuncunun kariyeri için en doğru adımı atmak istediği ve yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.
SAKATLIK SEZONUNU ETKİLEDİ
2006 doğumlu orta saha, sezon içinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreç, oyuncunun süre alma istikrarını ve performans ritmini etkiledi.
15 MAÇTA 752 DAKİKA
Isak Vural, sakatlığa rağmen Pisa formasıyla Serie A'da 15 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, bu maçlarda toplam 752 dakika süre aldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Sezonun ardından yaptığı paylaşım, İtalyan basınında ayrılık ihtimaliyle birlikte değerlendirildi. Isak Vural, paylaşımında "İstediğimiz her şeyi elde edemediğimiz ama asla unutmayacağım bir sezon. Teşekkürler Pisalılar" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR TAKİPTE KALACAK
Trabzonspor'un Isak Vural dosyasını yakından izlemeye devam edeceği belirtildi. Bordo-mavililerin, oyuncunun maliyeti ve Pisa'nın tavrına göre yaz transfer döneminde somut adım atabileceği ifade edildi.