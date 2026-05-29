Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Trabzonspor yolunda! Transfere yerli dokunuşu

Isak Vural, sezon içinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve Serie A'da 15 maçta 752 dakika süre aldı.

Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, genç, potansiyelli ve gelişime açık oyuncular için Avrupa pazarını yakından izliyor. TRABZONSPOR'UN İLGİSİ VAR İtalya'da yayın yapan VTrend'de yer alan habere göre Trabzonspor, Pisa forması giyen Isak Vural ile ilgileniyor. Bordo-mavili kulübün, 2006 doğumlu orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

İsak Vural orta sahada görev yapabiliyor RESMİ TEKLİF YOK Haberde Trabzonspor'un henüz Pisa'ya resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi. Bordo-mavililerin, oyuncunun şartlarını önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde değerlendirebileceği kaydedildi. FATİH TEKKE DETAYI Isak Vural'ın Trabzonspor yönetimi tarafından dikkat çekici bir profil olarak görüldüğü aktarıldı. Genç futbolcunun teknik direktör Fatih Tekke'nin de ilgisini çekmiş olabileceği öne sürüldü.