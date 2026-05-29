Ahmetcan Kaplan Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservisi belli oldu
Trabzonspor'dan 9 milyon euro bedelle Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan’ın yeniden bordo-mavili formayı giymesi gündemde. Hollanda ekibinin yollarını ayırmayı planladığı genç stoperle ilk temas kuruldu.
Bordo-mavili altyapıdan yetişen ve 9 milyon euro gibi rekor bir ücretle Hollanda devi Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan için geri dönüş ihtimali ciddi şekilde güçlendi. Amsterdam ekibinde beklediği süreleri bulamayan ve son olarak NEC Nijmegen'e kiralanan 23 yaşındaki stoper, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ajax yönetimi, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan genç oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak adına 4-5 milyon euro civarında bir bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
33 MAÇ OYNADI
Trabzonspor transfer komitesi, eski oyuncusuyla ilk teması kurdu. Oyuncunun ve kulübünün maddi beklentilerini öğrenen Trabzonspor, önümüzdeki günlerde bu konuda resmi bir karar verip transfer görüşmelerini ciddiyete döndürebilir. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 33 maçta 2702 dakika süre alarak 3 gol kaydeden Ahmetcan, istikrarlı grafiğiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'deki mevcut 10+4 kuralına uyması sebebiyle yerli rotasyonunda değeri daha da artan Ahmetcan Kaplan, A milli takımın geniş kadrosunda da yer alıyor.
HABER: YUNUS EMRE SEL