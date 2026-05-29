Ahmetcan Kaplan Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservisi belli oldu

Bordo-mavili altyapıdan yetişen ve 9 milyon euro gibi rekor bir ücretle Hollanda devi Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan için geri dönüş ihtimali ciddi şekilde güçlendi. Amsterdam ekibinde beklediği süreleri bulamayan ve son olarak NEC Nijmegen'e kiralanan 23 yaşındaki stoper, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ajax yönetimi, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan genç oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak adına 4-5 milyon euro civarında bir bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.