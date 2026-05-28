Trabzonspor'da Benie Adama Traore gündemi! Basel'in yıldızı listeye girdi
Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Basel forması giyen Benie Adama Traore'yi gündemine aldı. Bordo mavililerin 23 yaşındaki sol kanadı 10+4 planlamasında değerlendirdiği öğrenildi.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yine isimsiz kahramanların peşine düşen bordo mavililerin yeni hedefi Basel'de top koşturan Benie Adama Traore oldu.
Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi transferi de resmiyete kavuşturulmaya hazırlanılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunun yanı sıra izleme ekibi üzerinden oluşturulan strateji sürdürülecek.
TEKLİF YAĞIYOR
Bordo mavililerin kadrosunda bulunan genç oyuncuların talibi giderek artıyor. Özellikle Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'nin ayrılması gündemde. Wagner Pina ve Chibuike Nwaiwu'nun gitmesi de muhtemel olarak gözüküyor. Kasaya girecek paranın ardından transfer stratejisinin de netleşmesi bekleniyor.
TRAORE LİSTEDE
Satış potansiyeli yüksek ve para kazandırma konusunda emin olunan futbolcuları değerlendirmeye alan Fırtına'da birçok isim gündemde bulunuyor. Listeye giren son futbolcu Basel forması giyen Benie Adama Traore. Sol kanat için 10+4 kuralına göre atılacak imzalar için en üst sıralarda yer alıyor.
16 GOLLÜK KATKI
30 Kasım 2002 tarihinde doğan ve 23 yaşında olan Benie Adama Traore, sona eren İsviçre liginde 30 karşılaşmaya çıktı. 9 gol atıp 3 asist yaptı. İsviçre Kupası'nda da 3 maçta 2 kez ağları sarsıp 1 gol servisinde bulundu. Avrupa Ligi'nde ise 6 mücadeleye çıktı. Asist sayısı sadece 1'de kaldı. Toplamda tabelanın değişmesinde 16 defa rol oynadı.
3 KUPASI VAR
Kariyerine Fildişi Sahilleri'nin en önemli takımı ASEC Mimosas'ta başlayan Benie Adama Traore, ilk yurt dışı deneyimini Hacken ile yaptı. İsveç'te geçirdiği 2.5 senenin ardından 3.5 milyon euro karşılığında Sheffield United'a imza attı. Ancak burada tutunamadı. Nantes'te geçirdiği kiralık sezonun ardından 4.5 milyon euro bonservisle Basel'e geçiş yaptı. İsviçre temsilcisinde çıktığı 80 maçta 25 gol atıp 15 de asist yaparak 2 karşılaşmada 1 skor katkısı sunma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilleri formasını 7 kez terletti ancak Dünya Kupası kadrosunda tercih edilmedi. Futbolculuk hayatında 1 İsviçre ligi, 1 İsviçre Kupası ve 1 İsveç Kupası bulunuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro.