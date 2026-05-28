Trabzonspor'da Benie Adama Traore gündemi! Basel'in yıldızı listeye girdi

Benie Adama Traore kariyerinde ASEC Mimosas, Hacken, Sheffield United ve Nantes forması da giydi TRAORE LİSTEDE Satış potansiyeli yüksek ve para kazandırma konusunda emin olunan futbolcuları değerlendirmeye alan Fırtına'da birçok isim gündemde bulunuyor. Listeye giren son futbolcu Basel forması giyen Benie Adama Traore. Sol kanat için 10+4 kuralına göre atılacak imzalar için en üst sıralarda yer alıyor.

Benie Adama Traore 23 yaşında 16 GOLLÜK KATKI 30 Kasım 2002 tarihinde doğan ve 23 yaşında olan Benie Adama Traore, sona eren İsviçre liginde 30 karşılaşmaya çıktı. 9 gol atıp 3 asist yaptı. İsviçre Kupası'nda da 3 maçta 2 kez ağları sarsıp 1 gol servisinde bulundu. Avrupa Ligi'nde ise 6 mücadeleye çıktı. Asist sayısı sadece 1'de kaldı. Toplamda tabelanın değişmesinde 16 defa rol oynadı.