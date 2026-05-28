Trabzonspor'da ayrılık kesinleşti! Muhammed Cham Kızılyıldız ile anlaştı
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme'nin ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor. Bordo mavililer, geride kalan sezonu Slavia Prag'da geçiren Muhammed Cham'ı Kızılyıldız'a gönderecek.
Trabzonspor'un Clermont'tan 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oldu.
Bordo mavili ekip, Avusturyalı futbolcu için Slavia Prag'ın ardından Kızılyıldız ile anlaştı. Tarafların kısa süre içerisinde el sıkışarak süreci resmiyete kavuşturmak istediği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Slavia Prag formasını 25 kez terleten Cham, sadece 3 asist katkısında bulundu. 858 dakika sahada kaldı. Dejan Stanković'in yönettiği Belgrad ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek.
Burak Zihni