Wagner Pina'ya 2 ülkeden talip! Trabzonspor transferden kar edecek
Trabzonspor’da sezonun parlayan isimlerinden Wagner Pina için Avrupa’dan transfer iddiası geldi. Premier Lig’den Fulham ve Bundesliga’dan Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki sağ beki takip ettiği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor'un Estoril'den 3 milyon euroya transfer ettiği Wagner Pina, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
- İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ve Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Wagner Pina'yı yakından takip ediyor.
- Wagner Pina, Trabzonspor formasıyla çıktığı 40 maçta 9 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.
- Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve Wagner Pina'nın turnuvada forma giymesi bekleniyor.
- Trabzonspor'un Wagner Pina için gelecek tekliflere nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Wagner Pina için transfer hareketliliği başladı.
Bordo-mavililerin sezon başında Estoril'den 3 milyon euroya kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı sağ bek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
FULHAM VE LEVERKUSEN TAKİPTE
Transferfeed'de yer alan habere göre birçok Avrupa kulübü Wagner Pina'nın durumunu yakından takip ediyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
40 MAÇTA 9 ASİST
Wagner Pina, bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi karşılaşmaya çıktı.
Genç sağ bek, bu maçlarda 9 asistlik performans sergileyerek bordo-mavili takımın hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.
DÜNYA KUPASI SAHNESİNE ÇIKACAK
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da parçası olan Wagner Pina, ülkesiyle tarihi bir başarıya imza attı.
Yeşil Burun Adaları'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası vizesi alması sonrası 23 yaşındaki futbolcunun turnuvada da forma giymesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLENDİ
Trabzonspor'un 3 milyon euroya transfer ettiği oyuncunun kısa sürede Avrupa piyasasında ilgi görmesi, bordo-mavili kulübün elini güçlendirdi. Fırtına bu satışın gerçekleşmesi halinde önemli bir bonservisi de kasasına koyacak.
Karadeniz ekibinin, genç futbolcu için gelecek tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu.