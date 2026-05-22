Trabzonspor Konyaspor Türkiye Kupası Finali ATV’de! İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları

Maç öncesi ve sonrasında Trabzonspor'dan ayrılacak olan Edin Visca ve Anthony Nwakaeme için özel veda töreni düzenlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşacak. Antalya'daki Corendon Airlines Park 'taki maçı Halil Umut Meler yönetecek. Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a , daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen Trabzonspor, art arda 3. kez yükseldiği finalde bu kez Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, Konyaspor'u finalde mağlup etmesi durumunda Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.