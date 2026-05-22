Trabzonspor Konyaspor Türkiye Kupası Finali ATV’de! İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor bu akşam saat 20.45’te kozlarını paylaşacak. Antalya’daki finalde Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzon 10, Konya 2. kez şampiyon olmak istiyor.
Türkiye'nin kanalı ATV'de dev maç...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşacak. Antalya'daki Corendon Airlines Park'taki maçı Halil Umut Meler yönetecek. Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen Trabzonspor, art arda 3. kez yükseldiği finalde bu kez Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, Konyaspor'u finalde mağlup etmesi durumunda Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.
Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.
ANTALYA'DA DUYGUSAL TÖREN
Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali, Trabzonspor için sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda kulübün yakın tarihine damga vurmuş iki efsaneyi uğurlama gecesi olacak. Maç öncesinde ve sonrasında her iki oyuncu için özel bir veda töreni gerçekleştirilecek. Trabzonspor yönetimi ve taraftarlar, kulübe kazandırdıkları kupalar ve sergiledikleri aidiyet duygusu için Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'ye teşekkür plaketleri sunarak onları omuzlarda uğurlayacak.
23 YIL SONRA AYNI YERDE!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2003 yılında Antalya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde futbolcu olarak kupa sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, finalde Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmış ve Tekke de 76 dakika görev almıştı. Başarılı teknik adam, şimdi hoca olarak kupaya uzanmak istiyor. Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda kupada ikinci kez finale yükseldi.